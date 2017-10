Open-Source-ITSM-Tool für ITIL-Prozesse

Die Serview-Geschäftsführer Michael Kresse und Markus Bause überreichten persönlich den Pokal und das Zertifikat in der Cape IT Firmenzentrale an Produktmanagerin Silke Sünder und Geschäftsführer Rico Barth. Personen auf dem Foto von links: Markus Bause, Geschäftsführer Serview GmbH; Silke Sünder, Produktmanagerin c.a.p.e. IT GmbH; Michael Kresse, Geschäftsführer Serview GmbH; Rico Barth, Geschäftsführer c.a.p.e. IT GmbH