Potential im Business-E-Commerce

ITM: Herr Walter, welche Bedeutung hat der E-Commerce

für den B2B-Handel?

Steffen Walter: E-Commerce im B2B wird häufig als Ersatz für die bereits etablierte Vertriebsstruktur mit qualifizierten Mitarbeitern missverstanden und daher in der Bedeutung unterschätzt. Gerade im B2B-Umfeld, wo es auch um die Vermarktung von erklärungsbedürftigen Produkten geht, ist E-Commerce eine ideale Ergänzung zur bestehenden Vertriebsorganisation. Dabei kommt es zu positiven Wechselwirkungen in beide Richtungen. Webseiten können auf deren Produkte und Lösungen aufmerksam machen und den Kontakt zwischen B2B-Entscheider und Unternehmen herstellen (Lead-Generierung). Die finale Kaufentscheidung ist jedoch häufig vom Vertriebsmitarbeiter, dessen Fachkompetenz und der persönlichen Kundenbeziehung abhängig.



ITM: Verkauft wird inzwischen nicht mehr nur im eigenen Online-Shop, sondern auch auf speziellen Online-Marktplätzen. Welche Relevanz haben diese im B2B-Bereich?

Walter: Online-Marktplätze haben eine sehr hohe Relevanz im B2B-Bereich und das liegt u.a. daran, dass Deutschlands größte Suchmaschine Google bis heute noch kein Produkt speziell für den B2B-Handel entwickelt hat. Die Online-Marktplätze bieten Unternehmen Lösungen für all die Herausforderungen, die es insbesondere im B2B gibt: Umsatzsteuerthematik (Anzeige von Netto-Preisen), Mengenrabatte, individuell auf Unternehmen zugeschnittene Angebote und Preise und vieles mehr. Teilweise wird darüber hinaus die komplette Verkaufsabwicklung (Abrechnung, Zahlung und Logistik) über die Marktplätze abgebildet.

ITM: Verlieren mittelständische Unternehmenswebseiten künftig in Bezug auf Marketing-Maßnahmen in Vergleich zu Online-Markplätzen an Bedeutung?

Walter: Keineswegs, die Unternehmenswebseite ist die Visitenkarte eines jeden Unternehmens. Für B2B-Entscheider wird eine Internetpräsenz eines Unternehmens mit einer repräsentativen Webseite, die durch professionelles Suchmaschinen-Marketing in Suchmaschinen wie Google gut auffindbar ist, als Grundvoraussetzung empfunden und die Nichtpräsenz führt zum Hinterfragen des Unternehmens.



ITM: Wie wird sich Ihrer Meinung nach der „Business-E-Commerce“ in den nächsten Jahren verändern?

Walter: E-Commerce wird für nahezu jedes Unternehmen im B2B-Handel eine Rolle spielen. Erfolgskriterium dafür ist, dass der E-Commerce als integraler Bestandteil des gesamten Vertriebskonzepts in der Unternehmensstrategie verankert wird. B2B-Entscheider sind mehr und mehr sowohl im beruflichen als auch im privaten Umfeld an E-Commerce gewöhnt und haben eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber Unternehmen. In vielerlei Beziehung werden durch E-Commerce auch die Prozesse für die B2B-Entscheider vereinfacht. Dieser Vorteil kann damit ein Entscheidungskriterium zwischen zwei Wettbewerbern sein, von dem einer kein E-Commerce betreibt, der andere aber schon.

Bildquelle: Blue Summit Media