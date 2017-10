Schnelle Datenanalyse bei Hans im Glück

Was essen die Gäste wann und wo gerne? Liegt ein Burgergrill im Plan? Und welcher Personaleinsatz ist optimal? Fragen wie diese beantwortet die Hans im Glück Franchise GmbH jetzt mit der Business-Intelligence-Software Qlik Sense. Die Lösung hilft Betriebsleitern und Franchisepartnern, fundierte Entscheidungen zum Personaleinsatz und zur Gästesteuerung zu treffen.

Jeder Burgergrill bzw. jeder Franchisepartner wird mit einer Qlik-Lizenz ausgestattet. Für die Zentrale erleichtern aktuelle Einblicke die strategische Planung für die weitere Expansion. Derzeit nutzen 60 Anwender die Data-Analytics-Lösung und analysieren damit in erster Linie Kassendaten, aber auch andere Quellen wie beispielsweise die Social-Media-Daten der 50 Facebook-Seiten.

Wer Gäste zufriedenstellen will, muss wissen, was sie mögen. Hans im Glück legt Wert auf hohe Qualität sowie frische Zubereitung. Doch Qualität gilt nicht nur in Bezug auf Speisen und Getränke, sondern auch für den Service oder die schnelle Zubereitung der Gerichte. Gelingen kann das nur mithilfe zeitnaher Datenanalyse.

Liveboard und Balanced Score Card – Informationen leicht verdaulich gemacht

Gerade für die Gastronomen mit wenig IT-Hintergund sind die einfache Bedienbarkeit und die Transparenz von Vorteil. Der Qlik-Partner SDG konsolidierte für die Burger-Kette eine Fülle von Informationen aus Portalen, Software und Dienstleistungen in Qlik Sense – mit dem Ziel, ihnen mit möglichst wenig Aufwand leicht verständliche Informationen nahezu in Echtzeit zur Verfügung zu stellen. So macht jetzt ein Frühwarnsystem die Betriebsleiter rechtzeitig auf Engpässe aufmerksam und ermöglicht es ihnen, mit geeigneten Maßnahmen auf sich abzeichnende Umsatzschwankungen zu reagieren. Die Daten bilden aber auch die Grundlage für eine Balanced Score Card: Mit dieser bekommen die Franchisepartner, aber auch die Zentrale, Einblick in die Leistung der einzelnen Burgergrills. Die Umsatzentwicklung wird bis hinunter auf die Einzelbestellung betrachtet – mobil abrufbar über ein Liveboard.

Vorteil Anwenderfreundlichkeit

Derzeit ist die Integration weiterer strategischer Dashboards in Arbeit. Sie sollen die Systemzentrale und ihre Abteilungen mit noch mehr gut visualisierten Ad-hoc Informationen versorgen. Genau diese Kriterien standen ganz oben auf der Wunschliste des Unternehmens: Anwenderfreundlichkeit und Flexibilität. Erst dadurch haben die Betriebsleiter den Freiraum, aufgrund aktueller Daten zu agieren, ohne dabei den Blick auf das Tagesgeschäft zu verlieren.

„Die Lösung ermöglicht es uns, Daten aus unterschiedlichen Plattformen zu kombinieren und auszuwerten und erleichtert somit taktische Entscheidungen und Planungen. Dadurch haben unsere operativen Entscheidungsträger mehr Zeit für das, was wirklich wichtig ist: unsere Gäste“, bestätigt Jens Hallbauer, Operativer Geschäftsführer bei der Hans im Glück Franchise GmbH.





Bildquelle: Thinkstock/ Wavebreak Media