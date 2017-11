Südsee-Feeling im Online-Shop

Cosmo Shop, ein Shopsoftware-Hersteller und E-Commerce-Agenturdienstleister hat eine neuen Lösung für die Therme Bad Wörishofen konzipiert und realisiert. Der Online-Shop soll Nutzern helfen, Thermen-Gutscheine online zu kaufen und zuhause auszudrucken.

Wer den Shop mit Smartphone oder Tablet besucht, darf sich jetzt über ein responsives Web-Design freuen, dessen Layout sich automatisch an das jeweilige Endgerät anpasst.

Die Therme Bad Wörishofen will mit echte Palmen, staatlich anerkanntem Thermalheilwasser und Ruheoasen Erholungsuchende ansprechen. Um auch das Einkaufserlebnis im Online-Shop so angenehm wie möglich zu gestalten,wurde der Online-Shop über mehrere Monate mit dem Dienstleister gemeinsam entwickelt und neu gestartet. Dabei war den Beteiligten insbesondere eine Neukonzeption von Design und Navigation wichtig. Zudem sollte der neue Shop den Nutzern die verschiedenen Gutscheine strukturiert darstellen.



„Wichtig für den Relaunch war für uns vor allem die einfache, intuitive Bedienung sowie optimale Anpassung an mobile Endgeräte“, erklärt Birgit Ernst, Marketingleiterin der Therme Bad Wörishofen.

Zudem wurde die Möglichkeit geschaffen, über den Dienstleister Amazon Pay zu bezahlen. Der Shop stellt neben Gutscheinen für einen Eintritt in das Thermenparadies sowie das Vitalbad & die Saunen auch Gutscheine für einen Rundum-Verwöhntag mit Massage, Cocktail und vielem mehr bereit. Das übersichtliche Design gewährleistet einen unkomplizierten Gutscheinkauf, so dass Kunden zuhause mit nur wenigen Klicks den „Südesseurlaub zum Verschenken“ ausdrucken können.





Bildquelle: Thinkstock / iStock