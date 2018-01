Surfer-Paradies im E-Commerce

„Unsere Zielgruppe sind in erster Linie spezialisierte Einzelhändler für Kite- und Windsurfing mit Kunden, die hohe Qualitätsanforderungen an Sportausrüstungen stellen“, erklärt Gregor König, CFO und COO von Boards & More.

Boards & More ist einer der weltweit führenden Sportartikelhersteller für Windsurfing, Kitesurfing und Standup-Paddling. Gegründet im Jahr 2000 steht das Unternehmen mit Hauptsitz in Molln, Österreich, und Niederlassungen in Oberhaching bei München, Annecy (Frankreich) und White Salmon (USA) für die Entwicklung und das Design von Produkten der Marken Fanatic, Ion, North Kiteboarding und Northsails Windsurfing.

Die jährlich neuen Kollektionen an Boards, Segel, Ausrüstung sowie Protektoren und Neoprenanzüge werden von Pro-Riders unter härtesten Bedingungen getestet, bevor sie auf den Markt kommen. Der Vertrieb erfolgt in Europa über Einzelhändler sowie weltweit in über 80 Ländern über Großhändler. 2012 erweiterte Boards & More sein Sortiment um den Bereich Mountain Biking – eine logische Konsequenz, denn Surfer sind oftmals auch begeisterte Downhill-Mountainbiker.



Boards & More setzt auf hohe Qualität in den Prozessen und Services gegenüber seinen Händlern, die von eigenen Außendienstmitarbeitern und spezialisierten Handelsvertretern betreut werden. Daher suchte das Unternehmen nach einer leistungsfähigen B2B-E-Commerce-Lösung, die auf dem bestehenden ERP-System Microsoft Dynamics AX aufsetzt und für den weltweiten Geschäftskundenvertrieb als zentrale Plattform fungiert. Wichtig waren dabei die hohe Automatisierung in der Bestellabwicklung anhand von Echtzeitdaten aus dem ERP-System, der Komfort eines B2C-Webshops und durchdachte Servicefunktionen, die Händler im Endkundengeschäft unterstützen. Zuvor betrieb man lediglich Marken-Websites, die keine B2B-E-Commerce- oder Servicefunktionen für Händler zur Verfügung stellten. Zudem bestand keine Systemvernetzung mit dem ERP- und Product-Information-Management-System (PIM).

Eigens entwickelte Services für den Vertrieb

Die neue E-Commerce-Lösung musste mehr sein als eine reine B2B-Verkaufsplattform. „Unsere Zielgruppe sind in erster Linie spezialisierte Einzelhändler für Kite- und Windsurfing mit Kunden, die hohe Qualitätsanforderungen an Sportausrüstungen stellen“, erklärt Gregor König, CFO und COO von Boards & More. „Typischerweise machen Pre-Order für die aktuelle Kollektion etwa 30 Prozent der Bestellungen aus, 70 Prozent gehen – mit Saisonhöhepunkten im Herbst und Frühjahr – während des Jahres ein. Das heißt, wir brauchten eine internationale E-Commerce-Lösung, die Händlern die Produktauswahl und Nachbestellung mit umfassenden Informationen sowie Echtzeitangaben zu Verfügbarkeit und Lieferzeit vereinfacht – eine erhebliche Herausforderung bei rund 15.000 Artikeln einschließlich aller Produktvarianten und Ersatzteilen. Gleichzeitig war es uns wichtig, unseren Händlern umfassende Services für Marketing, Kundenorientierung und E-Commerce zu bieten.“



Mit diesen Zielsetzungen fiel die Wahl auf Sana Commerce. Mehrmandantenfähig und auf internationalen Vertrieb ausgerichtet ist die B2B-E-Commerce-Lösung auf die direkte Integration mit Dynamics AX vorbereitet. Vernetzt mit dem Product Information System bei Boards & More resultiert daraus ein durchgängiges System im Backend, das ein konsistentes Prozess- und Datenmanagement mit hohem Automatisierungsgrad gewährleistet – sowohl in der Bestellabwicklung als auch bei der Bereitstellung von Produktinformationen.



Aus dem ERP-System zieht Sana Warenwirtschaftsdaten wie Produktnummern, Preisempfehlungen oder Verfügbarkeiten und bietet Händlern Zugang zu ihren Bestell-, Liefer- und Rechnungsinformationen, ganz gleich, über welchen Weg einzelne Order aufgegeben wurden. Marketing-Content wie Bilder, Text, digitale Kataloge und Videos wird automatisiert aus dem PIM im Webshop eingebunden und mit den ERP-Produktdaten verknüpft.



Daraus hat Boards & More einen besonderen Service für Händler entwickelt: In Form von Download-Packages stehen web-optimierte Marketing- und Produktinformationen in unterschiedlichen Sprachen und Währungen so zur Verfügung, sodass sie einfach in weitgehend alle Shopsysteme eingebunden werden können. Dies erleichtert es vor allem kleinen Händlern erheblich, Kunden mit hochwertigem Content über ihren eigenen Webshops zu erreichen und sich mit hochwertigen Produkten im E-Commerce erfolgreich zu positionieren. Gleichzeitig behält Boards & More die Kontrolle darüber, wie die eigenen Produkte in Webshops präsentiert werden.

Optimierte Kundenorientierung

In fünf Sprachversionen haben die Surfspezialisten ihre E-Commerce-Lösung als zentrale Plattform für alle Vertriebsprozesse mit standardisierten Kommunikationsabläufen und Angeboten konzipiert. Zeitraubende Anfragen via E-Mail und Telefon zu Verfügbarkeit und Lieferzeiten von Produkten entfallen, die Bestellabwicklung vereinfacht sich für beide Seiten.



Davon profitiert auch der Außendienst: Der Gebietsschutz bleibt erhalten, doch viele der zuvor manuellen Aufgaben in der Zusammenarbeit mit Händlern entfallen. So bleibt ihnen mehr Freiraum, sich bei Meetings, Events und Testivals auf den intensiven Austausch mit der Surf-Community sowie Marketing und Vertrieb zu konzentrieren.



Bei Benutzerführung und Design setzen die Surfspezialisten auf die Standards eines B2C-Webshops, die Sana Commerce von vornherein ermöglicht. So konnte eine individuelle Konzeption und grafische Gestaltung realisiert werden, um die Markenwerte und den Lifestyle der Surfer zu inszenieren. Zudem schlagen gemeinsam mit dem Hersteller entwickelte Funktionen die Brücke zwischen Geschäftsanwender und Endverbraucher. So zeigen beispielsweise Ampel-Farbcodes bei den Produkten auf einen Blick in Echtzeit die aktuelle Verfügbarkeit an und mit einem Klick können Händler zwischen den Einkaufs- und den empfohlenen Verkaufspreisen wechseln. „Im Beratungsgespräch nutzen Händler häufig mit ihren Kunden gemeinsam unseren Webshop, um aus dem Gesamtsortiment Designvarianten auszusuchen oder Komponenten zu finden. Für uns ware es daher sehr wichtig, dass die E-Commerce-Plattform uns eine attraktive grafische Oberfläche ermöglicht mit intelligenten Filtern sowie die Möglichkeit, Händlereinkaufspreise auszublenden“, erklärt Gregor König.

Der Webshop ist nach einem knappen halben Jahr Projektdauer seit März 2017 für Händler in Betrieb, der Service mit Download-Packages wurde drei Monate später zur Verfügung gestellt. Als nächsten Schritt realisiert Boards & More einen eigenen B2C-Webshop für Ersatzteile auf Basis von der E-Commerce-Plattform. „Das Ersatzteilgeschäft ist für Händler wenig rentabel aufgrund der komplexen Anforderungen in Lieferlogistik und Zollabwicklung. Für uns ist dies aber ein wichtiger Service gegenüber Endkunden, die weltweit vor Ort an Surfspots möglichst schnell eine Lösung erwarten“, erklärt König. Zumal Boards & More die Händler, die das möchten, als Ansprech- und Servicepartner für Lieferung und Einbau der Teile in den Webshop einbindet. So kann der direkte Kundenkontakt für den Händler auch in diesem Bereich erhalten bleiben.

Bildquelle: Boards & More