Blutdruck Daten entwickelt neuen Alexa-Skill

Das Internetportal blutdruckdaten.de bietet eine Fülle an Informationen zum Thema. Darüber hinaus können sich Nutzer in einem persönlichen Bereich anmelden und so den Überblick über Werte, Medikamente und Verlauf behalten. Die dazugehörige App „Blutdruck Daten“ erlaubt es, auch von unterwegs überall ganz einfach auf die Informationen zuzugreifen. Dieses Angebot ergänzt der Schwabacher Anbieter klier.net nun um einen neuen Alexa-Skill, der ebenfalls „Blutdruck Daten“ heißt. Entwickelt wurde der Skill in Zusammenarbeit mit Internet-of-voice.de.

Über die Sprachsteuerung von Amazon Echo gibt der Alexa-Skill „Blutdruck Daten“ kompakte und verständliche Antworten auf viele Fragen rund um das Thema Blutdruck. Zum Beispiel darauf, was Blutdruck ist, wann er zu hoch ist oder was die Begriffe systolisch und diastolisch bedeuten. Um Antwort zu erhalten genügen einfache Fragen wie „Wie heißen die Blutdruckwerte?“ oder „Wie hoch darf mein Blutdruck sein?“.

Wer über den Skill zudem eigene Blutdruck- und Pulswerte abrufen möchte, kann diese Funktion durch eine Verknüpfung mit einem Benutzerkonto auf blutdruckdaten.de ganz unkompliziert nutzen. Die Daten werden auch dort – und nicht auf Amazon – gespeichert. Durch die praktischen Alexa-Antworten behält der Nutzer stets einen Überblick über den Verlauf der eigenen Werte, die letzten Messungen oder wie lange der Medikamentenvorrat noch reicht – und das auf Zuruf. Damit dürfte „Blutdruck Daten“ der gesündeste Skill für Alexa sein.





Bildquelle: Blutdruck Daten