Die Kunden wünschen sich Denkanstöße

Herr Finckh, welche Technologien und Trends prägen gegenwärtig den Industrie-Tablet-Sektor?

Mike Finckh: Die Technologieentwicklung im Industrieumfeld kann man als nahezu stabil bezeichnen. Selbst Rugged-Tablets, die sich seit Jahren im Einsatz befinden, bringen alle Hardware-Eigenschaften mit, um auch in neuartigen Internet-of-Things-Szenarien (IoT) zu bestehen. Die Kernanforderungen im industriellen Kontext sind daher schnell genannt: sturzfest, wasser- und staubdicht. Im täglichen Betrieb legen Anwender außerdem vor allem Wert auf eine lange Akkulaufzeit sowie ein zuverlässig bedienbares Touch-Display auch im Außeneinsatz. Eine spannende Entwicklung vollzieht sich hingegen gegenwärtig im Bereich der Semi-Rugged-Tablets. Für die etwas weniger robusten, dafür schickeren und günstigeren Geräte gibt es derzeit eine verstärkte Nachfrage in neuen, mobilen Anwendungsbereichen.

Welche Auswirkungen hat dies auf die Marktsituation?

Finckh: Rugged-Tablets finden außerhalb ihres industriellen Einsatzfeldes nur wenige Abnehmer. Für die Anforderungen eines ambulanten Krankenpflegediensts beispielsweise ist von technischer Seite ein Consumer-Tablet ausreichend. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass das Gerät versehentlich auf den Boden fällt oder mit Kaffee überschüttet wird – was das Consumer-Tablet nicht unbeschadet überstehen würde. Wasser- und Staubdichte, aus mehreren Metern sturzfeste Rugged-Tablets liegen allerdings zu weit über den alltäglichen Anforderungen. Dies schlägt sich auch im Preis nieder: Rugged-Tablets kosten etwa 50 Prozent mehr als Consumer-Tablets. Semi-Rugged-Tablets hingegen sehen den populären Consumer-Tablets nicht nur ähnlich, sie bewegen sich auch in derselben Preisdimension und bieten ausreichende Robustheit. Diese Marktlücke haben mittlerweile auch Hersteller von Consumer-Geräten erkannt und versuchen, durch das Aufrüsten ihrer Geräte mit etwas höheren Schutzstandards in diesen Markt vorzudringen.



Was sind die Herausforderungen und Chancen, denen sich Anbieter von Industrie-Tablets gegenübersehen?

Finckh: Die verstärkte Nachfrage im Semi-Rugged-Bereich steht in Zusammenhang mit der Digitalisierung, die beständig in neue Anwendungsbereiche vordringt. Für Distributoren, Reseller und Systemhäuser geht es nun weniger darum, zahlreiche Produkte von namhaften Herstellern im Programm zu haben. Vielmehr ist es erforderlich, analoge Prozesse in vertikalen Branchen digital zu durchdenken. Was Kunden wünschen, sind Denkanstöße für die Umsetzung geeigneter digitaler Konzepte, anstelle einer unflexiblen, produktgebundenen Beratung, an deren Ende lediglich die Wahl zwischen verschiedenen Paketlösungen steht.



Wie sieht die Entwicklungsperspektive für den Industrie-Tablet-Bereich aus?

Finckh: Marktseitig bieten die Semi-Rugged-Tablets die größten Wachstumschancen. Im Zuge des Wettbewerbs zwischen Industrie- und Consumer-Tablet-Herstellern in diesem Markt ist mittelfristig noch mit weiteren Innovationen zu rechnen, insbesondere, was Design und Ausstattung der Geräte anbelangt.