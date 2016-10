Dieses Android-Phablet soll 1.200 Euro kosten

Ein Curved-Display, Dual-Kamera, Octa-Core-Prozessor: Das Huawei Mate 9 (Pro) verspricht viel Technik. Überraschend hingegen ist der Preis, der Gerüchten zufolge höher sein wird, als der des iPhone 7 Plus.

Voraussichtlich am 3. November werden die Chinesen das neue Phablet in München vorstellen. Wie auch schon die vorherigen Modelle Honor 8 sowie P9 und P9 Plus werden die neuen Gerät mit einer Doppelkamera von Leica ausgestattet sein – wie erste erste Rednerbilder vermuten lassen. Der optische Zoom soll eine 4-fach Vergrößerung erlauben. Hinzu kommt eine 8-Megapixel-Frontkamera.

Auch über die weiteren Ausstattungsdetails wird spekuliert: So werden ein 5,9 Zoll QHD-Display, ein Octa-Core-Prozessor, bis zu 265 GB interner Speicher sowie ein Akku mit Schnellladetechnologie erwartet. Der Fingerabdrucksensor könnte sich auf der Geräterückseite befinden. Mit Android 7 Nougat als Betriebssystemversion könnten die Geräte für Googles VR-Plattform Daydream geeignet sein.

Die Pro-Variante soll sich nicht etwa in der Display-Größe unterscheiden, sondern, ähnlich dem Samsung Galaxy S7 Edge, einen an den Längsseiten gewölbten AMOLED-Display aufweisen.



All diese Funktionalitäten werden sich wohl im Preis bemerkbar machen: Abhängig von der Speichergröße beläuft sich der Preis auf umgerechnet bis 1.200 Euro – spekuliert Evan Blass auf Twitter. Ob das Smartphone auf dem deutschen Markt verfügbar sein wird, steht allerdings noch nicht fest.



Bildquelle: Twitter/ Evan Blass @evleaks