Dmexco-Führungsteam nun komplett

Matyka (35) komplettiert das Führungsteam der internationalen Messe und Konferenz für die digitale Wirtschaft. Philipp Hilbig (36), bereits seit mehreren Jahren für die Messeplanung und -durchführung verantwortlich und seit Mai 2017 Director, zeichnet ab sofort für die Bereiche Expo & Operations verantwortlich. Christoph Werner (43) Senior Vice President der Koelnmesse, ist als drittes Board-Mitglied wie bisher verantwortlich für den Geschäftsbereich Digital Media, Entertainment und Mobility bei der Koelnmesse, zu dem die Dmexco gehört. Damit sind die Positionen in der Führungsriege, die nach der Trennung der Koelnmesse von den langjährigen Beratern Frank Schneider und Christian Muche seit November 2017 kurzfristig vakant waren, wieder besetzt.

Dominik Matyka gründete zuvor Matyka die in über 20 Ländern agierende datengetriebene Native-Advertising-Plattform Plista, die er bis 2015 auch als CEO führte. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler war außerdem an der Gründung mehrerer Start-ups beteiligt und ist heute als Angel-Investor und Berater über die u25 Ventures und als Gründer und Partner des institutionellen Wagniskapitalgebers Cavalry Ventures tätig.



„Dominik Matyka passt als ausgewiesener Digitalexperte und richtungsweisender Protagonist der Branche bestens zur Dmexco. Er bringt langjährige Erfahrung, ein breites internationales Netzwerk und die nötige Innovationskraft mit, um gemeinsam mit dem gesamten Führungsteam die Veranstaltung erfolgreich weiterzuentwickeln“, sagt Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse. Die diesjährige Dmexco findet am 12. und 13. September erneut in Köln statt.