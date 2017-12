Gemeinsame Entwicklung von Connected-Car-Diensten

Und zwar für alle neuen BMW-Modelle, die in China vom ersten Halbjahr 2018 an verkauft werden. BMW-Eigentümer in China können nun über smarte Lautsprecher zu Hause Informationen über ihre Autos abfragen, wie z.B. wie weit sie noch mit dem im Tank befindlichen Benzin fahren können oder ob Türen oder Fenster des Autos offen gelassen wurden.

Die Connected-Car-Dienste sind die erste Zusammenarbeit von BMW mit Alibaba abseits von E-Commerce. BMW arbeitete dazu mit der Internet-of-Things-Abteilung (IoT) von Alibaba Cloud zusammen.



