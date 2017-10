Immer mehr 5G-Feldversuche

Bereits vergangene Woche hat Ericsson die Ergebnisse seiner jährlichen 5G-Readiness-Umfrage veröffentlicht. Der Bericht zeigt, dass viele Mobilfunknetzbetreiber die Vorbereitungen für die Einführung der neuen Technologie beschleunigt haben. 78 Prozent der Befragten gaben an, an 5G-Studien beteiligt zu sein – mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2016 (32 Prozent). Darüber hinaus berichten 28 Prozent der Befragten, dass sie im nächsten Jahr 5G-Technologie installieren werden. Die Umfrage unterstreicht überdies, dass die Mobilfunknetzbetreiber ihre Geschäftsstrategien für 5G-Dienste weiterentwickelt haben: vom Verbrauchersegment bis hin in das Unternehmens- bzw. Industriesegment.



Thomas Noren von Ericsson erklärt hierzu: „In der Umfrage von 2016 wiesen 90 Prozent der Befragten auf Verbraucher als Hauptsegment in ihrer 5G-Geschäftsplanung hin. In diesem Jahr ist es eine gleichmäßige Aufteilung zwischen drei Segmenten – die Mobilfunknetzbetreiber haben Geschäftspotentiale nicht nur im Mobilfunkkundensegment identifiziert, sondern auch im Bereich der Firmenanwender und in spezialisierten Industrien." Laut der Umfrage sehen Mobilfunknetzbetreiber den Verbrauchermarkt als gesättigt an. Infolgedessen sei die 5G-Planung in diesem Jahr gleichmäßiger auf spezialisierte Industriesegmente (58 Prozent), Firmenanwender (56 Prozent) und Verbraucher (52 Prozent) verteilt.

Wie man mit 5G Geld verdient

Die drei wichtigsten von den Befragten hervorgehobenen Industriezweige sind Medien und Unterhaltung, die Automobilindustrie sowie Öffentliche Verkehrsmittel. Aber auch die Bereiche Gesundheitswesen und Energieversorgung wurden von den Befragten als attraktiv für mögliche 5G-Anwendungen gesehen. Ein Großteil der Befragten glaubt zudem, dass das Internet of Things (IoT) eine wichtige Rolle spielen wird und dass die Zusammenarbeit von Drittanbietern in diesem Zusammenhang wesentlich sein wird.

Hinsichtlich der 5G-Monetarisierung gehen die Befragten davon aus, dass zusätzliche Einnahmen durch einen erhöhten Marktanteil, die Migration von 4G-Mobilfunkteilnehmern, höhere Preise für neue Dienste und die Expansion in neue Marktsegmente erzielt werden.

Bildquelle: Thinkstock/iStock