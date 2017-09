Mit FTTH: Telekom bietet Gigabit für private Haushalte

Auf der IFA stellte Telekom-Deutschland-Chef Niek Jan van Damme einen Tarif vor, bei dem Kunden für knapp 120 Euro Daten mit einer Geschwindigkeit von 1000 Megabit pro Sekunde herunterladen können.

Der Tarif kann dort gebucht werden, wo Glasfaserkabel bis zum Haus (Fibre To The Home, FTTH) liegen. Freilich hat Deutschland beim Glasfasernetz den Status eines Entwicklungslandes.

«Restkupferstrecke»

Kritiker und Wettbewerber werfen der Telekom vor, zu sehr auf die Vectoring-Technologie zu setzen, bei der die Daten auf veraltete Kupferleitungen in die Haushalte gelangen. Van Damme, der zum Jahresende seine Position das Deutschland-Chef der Telekom aufgibt, verteidigte den Technologie-Mix in den Netzen seines Unternehmens. «Auch Vectoring ist Glasfaser», sagte van Damme, weil die Datenverteiler in den Straßen via Glasfaser angeschlossen seien. Die Distanz bis zur Wohnung sei lediglich eine «Restkupferstrecke».

dpa/rs