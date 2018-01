Neues Smart-Home-Alarmsystem „Made in Germany“

Die neue Anlage bietet laut Hersteller nicht mehr nur einen professionellen Einbruchschutz, sondern macht die eigenen vier Wände zum Smart Home – alles integriert in einem System. Auf einen externen Server werde verzichtet, alle Daten werden ausschließlich in der Zentrale verarbeitet. Trotzdem seien alle Alarm- und Smart-Home-Funktionen von überall aus auf der Welt per App steuerbar.

„Mit der Erweiterung zur Smart-Home-Anlage hebt sich die Plus-Version vom Vorgängermodell ab, welches eine reine Alarmanlage ist. Nutzer können nun bis zu 80 Sensoren in das System integrieren. Die XT1 Plus ist damit das ideale Produkt, um seine Wohnung oder sein Haus sicher und intelligent zu machen“, erklärt Lupus-Electronics-Geschäftsleiter Matthias Wolff. Das neue System lasse sich per App, intuitivem Webinterface, analoger Fernbedienung oder Sprachbefehl steuern. Die Verbindung eines Endgerätes sei dabei immer auf höchstem Niveau mit einer Ende-zu-Ende-256bit-TLS-Verschlüsselung gesichert. Neue Komponenten ließen sich mittels weniger Klicks in das System integrieren. Für die Montage seien keine baulichen Veränderungen notwendig.

Wird ein Alarm ausgelöst, erhält der Kunde eine Info per Push-Benachrichtigung, E-Mail oder SMS-Nachricht auf ein Gerät seiner Wahl. Gleichzeitig wird optional ein Notfall-Center alarmiert, welches eingreift, wenn man selbst nicht reagieren kann.



Bildquelle: Lupus-Electronics