Panasonic kooperiert mit Scan Source

Nachdem bereits seit längerem eine Partnerschaft in den USA besteht, bauen Panasonic und der Technologieanbieter Scan Source ihre Kooperation nun aus, um das Wachstum im europäischen Markt für Rugged Handhelds zu steigern. Panasonic will dazu unter anderem auf seiner Marktführerschaft auf dem europäischen Markt für robuste Notebooks und Tablets aufbauen.

Zusätzlich zu der Zusammenarbeit mit Scan Source startet der japanische Konzern ein dediziertes Handheld-Channel-Programm namens „Edge“, um Value-Added Reseller (VAR) in diesem Bereich zu unterstützen. Resellern, die entsprechende Vorgaben erfüllen, bietet das Edge-Programm spezielle Marketing-, Vertriebs- und Technologieunterstützung.

„Nahezu ein Drittel unseres Rugged-Portfolios sind Handhelds“, sagt Kevin Jones, Managing Director, Mobile Solutions Business Division Europe, Panasonic. „Die Zusammenarbeit mit Scan Source unterstreicht unser Engagement in diesem Bereich. Als Technologieführer bringt Scan Source unseren Kunden große Expertise und Zugriff auf zusätzliche Programme und Dienstleistungen. Zusammen mit dem Panasonic Toughbook-Independent-Software-Vendor-Programm stärkt ScanSource den Fokus auf Business-Lösungen für verschiedene Branchen. Zusammen können wir ein Paket mit der richtigen Handheld-Hardware, professionellen Anwendungen und Support für jede Organisation in jeder Branche in ganz Europa anbieten.“



Laut VDC Research verzeichnete Panasonic im Markt „Rugged Handhelds“ 2016 eine Jahreswachstumssteigerung von 176 Prozent. Ergonomisch designte Geräte, wie die Panasonic Toughpad FZ-F1 und FZ-N1 Handhelds bieten einen einzigartigen angewinkelten Barcode-Scanner, um Nutzer vor Gelenküberlastungen zu schützen und ihre Produktivität zu erhöhen. Sie werden in Bereichen wie Transport und Logistik, Handel sowie Produktion bereits stark nachgefragt.