Ruggear holt Oliver Schulte als CEO

Mit der Ernennung von Oliver Schulte zum weltweit Verantwortlichen für die Marke Ruggear sichert sich der Konzern einen erfahrenen Manager der Mobilfunkbranche, der bereits Unternehmen wie HTC beim Wandel von der reinen OEM- hin zur Consumer-Marke in verantwortlicher Position begleitet hat. Schulte kommt vom Nokia-Nachfolger HMD Global, wo er als Chief Strategy & Business Development Officer die Ausrichtung des Unternehmens entscheidend mitgeprägt hat. Zuvor war der 42-Jährige CEO Mobile und COO bei der Bullitt Group. Auch bekleidete Schulte mehrere Führungspositionen beim taiwanischen Tech-Konzern HTC, darunter die des Vice President Commercial Operations.

In Oliver Schultes neuen Tätigkeitsbereich als CEO von Ruggear fallen der weitere Ausbau der Eigenmarke in den einzelnen Regionen, die Gewinnung neuer Marktanteile sowie die Einführung innovativer Mobilgeräte. Durch seine Erfahrung im Mobilfunksektor wird Schulte auch bei der Entwicklung marktgerechter Endgeräte mitwirken. Maverick Chen, Gründer und President von Ruggear erklärt dazu: „Wir haben die Position des CEO neu im Unternehmen geschaffen, um unseren Plänen für eine globale Expansion Nachdruck zu verleihen. Mit Oliver Schulte haben wir einen erfahrenen Manager der Branche gewinnen können. Seine Expertise auf dem Gebiet der Mobilgeräte, sein Netzwerk und seine Erfahrung im Vertriebsaufbau werden uns dabei helfen, die Präsenz in den einzelnen Märkten zu verstärken.“

Oliver Schulte freut sich auf seine neue Aufgabe, die er ab sofort bekleidet. „Für mich lag die besondere Herausforderung schon immer darin, das Potential einer Marke zu erkennen, die Stärken herauszuarbeiten und diese dann nachhaltig am Markt zu etablieren.“



