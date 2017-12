Semi-Rugged-Tablet zwischen Eleganz und Robustheit

Recht dünn und mit einem Gewicht von 760 Gramm ist das FP10SRM laut Anbieter dennoch sturzfest bis zu einer Höhe von 1,2 Metern und unempfindlich gegen Flüssigkeiten. Als Betriebssystem bietet der Distributor wahlweise Windows 10 Pro oder Windows 10 IoT an. Durch diverse Erweiterungsmöglichkeiten eigne sich das aktuelle Gerät für vielfältige Einsatzszenarien in der Lagerlogistik, Inbetriebnahme und Servicebereich von Anlagen, Notfall- und Pflegediensten oder Lieferservices.

Das sonnenlichttaugliche 10,1-Zoll-Display biete eine Auflösung von 1280 x 800 Pixeln. Im Inneren sorge die Intel Braswell CPU N3010 für gute Windows Usability sowie eine Betriebszeit von bis zu neun Stunden. Das Design lasse eine Speicherbestückung von zwei bis zu acht GB RAM sowie eine SSD-Speichergröße von 32 bis 256 GB zu. Mit dem MicroSD-Slot stehe eine zusätzliche Speichererweiterungsmöglichkeit zur Verfügung.

Darüber hinaus ist das Tablet mit zwei Lautsprechern, einem Headset- sowie zwei USB-3.0-Anschlüssen ausgestattet. Durch Erweiterungsmöglichkeiten wie einem RFID- und einem 3G- oder LTE-Modul passt sich das Gerät laut Anbieter an die unterschiedlichsten Einsatzanforderungen an. Mit dem optional erhältlichen, integrierbaren Smartcard-Reader qualifiziere es sich beispielsweise für den Einsatz im Rettungswesen oder in E-Health-Szenarien.



Bildquelle: Concept International