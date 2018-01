So setzt Fashiontech neue Impulse

Zum Auftakt der Fashion Week in Berlin zeigt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aktuelle Tendenzen im Bereich Fashiontech auf.

In Fashiontech steckt viel Potential für die deutsche Mode- und Textilbranche.

In diesem Zusammenhang äußerst sich Bundesministerin Brigitte Zypries: „Das Thema Fashiontech betrifft derzeit noch Nischen, vor allem im Gesundheitswesen aber auch schon vereinzelt im Bereich der Mode und der Accessoires. Der Leistungssport ist ein potentieller künftiger Treiber, ebenso werden andere Kundengruppen nachziehen.“ Für die deutsche Textil- und Modebranche seien dies gute Nachrichten, so Zypries weiter. Die Aussagen basieren auf einer Kurzexpertise des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW), die im Auftrag des BMWi erstellt worden ist.

Die Prognose des ZEW, die auf verschiedenen internationalen Marktanalysen beruht, schätzt, dass das globale Marktvolumen im Bereich „smarter Textilien“ bis 2022 auf knapp fünf Milliarden Euro wachsen könnte. Auf den deutschen Markt würden dabei ca. 700 Millionen Euro entfallen. Für 2030 wird für Deutschland ein potentielles Marktvolumen von ca. 4,2 Milliarden Euro vorhergesagt.



Die deutsche Kultur- und Kreativwirtschaft wächst seit Jahren kontinuierlich. In der Modebranche ziehen dabei im noch jungen Bereich der so genannten Fashiontech neue Motive und Technologien ein. Durch die Verbindung von Modedesign, Technologie und neuen Materialen sollen sich veränderte Anwendungsfelder und Chancen für die Modeindustrie ergeben. In diesen Bereichen ist Deutschland als eines der technologiestärksten Länder der Welt ein erfolgreicher und chancenstarker Akteur, heißt es seitens des BMWi.

Bildquelle: Thinkstock/iStock