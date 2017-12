Übernahme von PCS Paycard Service und Simplepay

Der Eschborner Full-Service-Payment-Provider Concardis übernimmt die Mannheimer PCS Paycard Service GmbH und die Berliner Simplepay GmbH. Beide Unternehmen sind als kaufmännische Netzbetreiber an ihren Standorten etablierte Größen für Lösungen im bargeldlosen Zahlungsverkehr am Point of Sale, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Betrieben.