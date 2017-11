Warten auf Tesla Model 3 mit Laster verkürzt

Fangen wir direkt mit Elon Musk an, dann haben wir es hinter uns: Er bzw. Tesla hat einen elektrischen Lastwagen vorgestellt (auf den die Welt vielleicht nicht gewartet hat) und eine neue, noch schnellere Version des Roadsters. Parallel dazu erschien eine sehr, sehr lange Story im Rolling Stone, unter der Bauchpinsel-Überschrift "Elon Musk: The Architect of Tomorrow". Könnte es sein, dass dieses Marketing-Feuerwerk ein bisschen von den Problemen mit dem Model 3 ablenken soll?

So, geschafft! Aber sehen wir das Positive: Wenn morgens im Feedreader die ersten zwölf Dutzend Nachrichten Tesla betreffen, geht das Scannen der Überschriften halt schneller. So gehen einem nicht die wirklich wichtigen Sachen durch:

Ein YouTube-Video, in dem ein Roboter von Boston Dynamics einen Backflip macht.

Ein Video, das die Gen-Schere CRISPR bei der Arbeit zeigt.

Ein Interview mit Ray Kurzweil über Turingtests und Gehirnerweiterungen.

Eine Liste mit 50 wirklich sehr jungen Startup-Gründern aus Europa.

Ein kritischer Artikel zu den populärwissenschaftlichen Theorien über den Kollaps von Zivilisationen.

Ein Ausflug in die digitalen Ruinen eines Hypes von vorgestern.

Ein Ausblick auf die Veränderungen, die selbstfahrende Autos für unsere Städte bringen werden.

Ein Vorschlag, Star Trek als Vorlage für die Regulation des Silicon Valley zu nutzen.

Und zuletzt die Anregung, Chatbots doch etwas weniger locker rumlabern zu lassen, echt jetzt und so.

