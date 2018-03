CEC 2019 in Deutschland

In Warschau treffen sich auf der diesjährigen CEC vom 17. bis 20. Juni wie jedes Jahr mehrere hundert IBM Power-i-Experten, Anwender, Dienstleister und Fachleute, um Best-Practices und Erfahrungen auszutauschen, Neues zu lernen und ganz einfach unter Gleichgesinnten gemeinsam über Lösungen für Ihre IT-Probleme diskutieren.

CEC – das sind drei Tage mit geballtem Knowhow in über 75 Sessions. Auf der Agenda der Tagung stehen auch in Warschau wieder die Vorträge von Branchenexperten, IBM-Entwicklern und „Trusted Advisors“. Dementsprechend viel Vorarbeit steckt in der Vorbereitung, so dass in Deutschland bereits die ersten Planungen für die CEC 2019 laufen.

Informativ: Der Smalltalk mit Kollegen

„In unserer Arbeit mit IBM-i-Shops hören wir immer wieder, dass die meisten CIOs und IT-Leiter wenig Zeit dazu haben, mit ihren Kollegen darüber zu sprechen, wie sie ihren IBM-i-Teams helfen können, schneller auf sich ändernde Geschäftsanforderungen zu reagieren“, sagt Heidi Schmidt. Die 1. Vorsitzende des Common Deutschland e.V. hat deshalb als Gast am „IBM i CIO Summit“ vom 19. bis 20. März in Dallas teilgenommen. CIOs und IT-Direktoren trafen sich in einer vertraulichen Umgebung mit Kollegen, nahmen an Fachdiskussionen teil und teilten Ideen, wie der Unternehmenswert der IT gesteigert werden kann – auch in einer Besprechung mit IBM-i-Chef-Architekt Steve Will. Schmidt hofft, künftig auch in Deutschland C-Level-Führungskräften ein solches Event anbieten zu können.

Auch für den Nachwuchs ist Common aktiv und bietet neue „Kickstarter-Kurse“ der IT-Akademie an. Vom 12. bis 15. März fand beispielsweise wieder ein Software-Entwickler-Kickstart-Workshop RPG für junge Menschen statt. Fünf Teilnehmer schlossen den Lehrgang erfolgreich ab. Am 21. März startete der 6-monatige Lehrgang Grundlagen IBM i on Power Systeme, Mitte April wird es einen Lehrgang Kickstart Administration in Filderstadt geben.