CEC 2019 wirft erste Schatten voraus

Von: Berthold Wesseler

Wie bereits im Titelinterview von DV-Dialog 7-8/2018 angekündigt, findet der Common Europe Congress 2019, kurz CEC 2019, nach fast zwanzig Jahren endlich wieder einmal in Deutschland statt – und zwar vom 16. bis 19. Juni in Berlin. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Derzeit werden noch Referenten gesucht – und die Online-Registrierung der Teilnehmer wird bald möglich sein.

Die CEC 2019 wird mehrere hundert Power-System- und IBM-i-Experten, Nutzer, Hersteller und Berater zum Gedankenaustausch, Weiterbilden und Netzwerken in das Hotel Radisson Blue ins Zentrum der Hauptstadt locken. Das Event ist für alle Manager und Experten konzipiert, die wenig Zeit haben und sich in möglichst kompakter Form alle relevanten Infos und aktuellen News rund um IBM Power i holen wollen.

Dr. Ranga Deshpande, Präsident des Anwendervereins Common Europe, will Zeit sparen helfen, denn wohl nur die CEC bietet so viel geballtes Know-how branchenführender Speaker. An zweieinhalb Tagen gibt es nicht nur Vorträge von Top-Referenten, sondern auch mehr als 75 Sessions zu allen wichtigen aktuellen Themen.

„Zusätzlich kann man Pre-Conference-Workshops zur Vertiefung in einzelne Themen buchen“, erklärt Heidi Schmidt. Die 1. Vorsitzende von Common Deutschland verweist auf Themen wie Digitale Transformation, Software-Entwicklung und -Modernisierung, Open Source, Multi- und Hybrid-Cloud, Internet of Things/Industrie 4.0 oder IT-Security & Compliance, die in Berlin aufgegriffen und vertieft werden. Geld sparen können Frühbucher sowie Mitglieder von Common.

Zur Zeit such Deshpande noch Referenten. Power-Experten- und IBM i-Insider, die auf dieser hochkarätigen Veranstaltung einen Vortrag halten möchten, können Ihr Interesse hier in Verbindung mit einem kurzen Abstract signalisieren. Vorträge und Workshops dauern maximal 60 Minuten und können auf Deutsch und Englisch stattfinden. Deadline zum Einreichen der Vortragsvorschläge ist der 15. Januar 2019.

Bevorzugt werden neue Themen und Inhalte, die bisher nirgends präsentiert wurden. Ein Bonbon: Referenten erhalten am Tag Ihres Vortrages freien Eintritt zum Kongress. Wer drei Vorträge oder einen dreistündigen Workshop übernimmt, erhält ein kostenfreies Kongressticket für alle Tage.

Auch die Online-Registrierung für die Teilnehmer wird demnächst freigeschaltet unter: www.comeur.org.



Bildquelle: Filip Bunkens