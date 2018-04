Effiziente Verwaltung eines komplexen Lagers

{newsItem.falMedia[0]}

Die Lagersoftware fordert die Kommissionierer schon vor dem Pickvorgang dazu auf, das passende Versandmittel auf den Kommissionierwagen zu laden. Beim Picken werden die einzelnen Artikel dann direkt in den Versandkarton gepackt.

3D-, Laser- und Tintenstrahldrucker: Mehr als 70.000 druckende Gerätetypen gibt es aktuell auf dem Markt. Und die Nachfrage nach Verbrauchsmaterial ist hoch: Schätzungsweise 55 Mio. Druckerpatronen und rund 8 Mio. Toner gehen in Deutschland jährlich über den Verkaufstresen, Tendenz steigend.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, optimierte UFP seine Lagerverwaltung und integrierte im Zentrallager in Kamp-Lintfort bei Düsseldorf das Lagerführungssystem LFS.wms von Ehrhardt + Partner. Damit profitiert UFP von einer um 20 Prozent gestiegenen Arbeitsleistung in der Kommissionierung, größtmöglicher Transparenz im Lager und verkürzten Lieferzeiten für die Kunden.

Experte für Druckersupplies

Seit 1997 gehört UFP Deutschland dem französischen Konzern Union Française de Papeterie an und berät und beliefert als Experte für Druckersupplies und Speichermedien heute rund 1.200 Kunden im Bundesgebiet.

Eine Besonderheit des Zulieferers ist die komplexe Kundenstruktur und der Multi-Channel-Vertrieb. „Wir bedienen zusammen mit 40 Großkunden auch zahlreiche Retail-Unternehmen, mittelgroße und kleinere Händler, die auch kleine und Kleinstmengen kaufen“, sagt Adriaan Zwaneveld, Direktor Sales & Logistics. „Dementsprechend vielfältig und komplex sind auch unser Lager und die Prozessabläufe aufgebaut.“

Auf 11.000 m² Lagerfläche bevorratet die Handelsgesellschaft 3D-Drucker, Papier, Toner und Patronen, Speichermedien sowie weiteres Zubehör. „In den vergangenen Jahren sind die Anforderungen unserer Zulieferer und Kunden immer weiter gestiegen“, so Zwaneveld. „Mit unserer alten Lagerverwaltungssoftware und einer papierbasierten Kommissionierung waren wir nicht mehr flexibel genug.“

Daher entschied sich das Unternehmen für LFS.wms als Lagerführungssystem mit größerem Funktionsumfang, das sich zudem modular an unterschiedliche Voraussetzungen anpassen lässt. Die Anforderungen des Lieferanten für Drucker und Druckerzubehör lagen dabei auf der Hand: Die komplexen Prozesse sollten einheitlich und von nur einem System abgebildet werden – inklusive aller vor- und nachgelagerten Prozesse.

Komplexe Anforderungen an die Logistik

Neben der vielfältigen Kundenstruktur erfordern die zahlreichen Produkte einige Besonderheiten im Handling. So sind beispielsweise bei Tonern und Druckerpatronen Mindesthaltbarkeitsdaten zu beachten. Bei der Kommissionierung von Sicherheitsware – besonders hochwertigen Artikeln wie teuren Speichermedien – ist ebenfalls ein gesonderter Pick-Prozess notwendig.

Für den Versand aller Artikel sind außerdem bestimmte Packrichtlinien zu berücksichtigen: Die empfindlichen Inkjet-Patronen dürfen beispielsweise nicht unter andere, schwere Ware wie Toner verpackt werden, und Papier muss oft komplett separat verschickt werden. „Die Anforderungen unserer Kunden und an die Produkte mussten unsere Mitarbeiter im Lager jeweils ganz genau kennen. Dadurch hat es mit der papierbasierten Kommissionierung sehr lange gedauert, bis neue Mitarbeiter uns produktiv unterstützen konnten“, macht Zwaneveld deutlich.

Die Integration des Lagerführungssystems sorgt nun für einen wesentlich effizienteren Einsatz des Personals – und das ohne lange Einarbeitungszeiten. Statt mit Listen auf Papier kommissionieren die Mitarbeiter im Lager mit MDE-Geräten. Alle wichtigen Daten zu Kunden und Verpackungsvorgaben sind im System hinterlegt und werden den Mitarbeitern im Lager via MDE-Gerät angezeigt.

Damit das richtige Produkt gepickt wird, mussten die Fachkräfte im Lager in der Vergangenheit beispielsweise oft den Text auf der Produktverpackung mit den Auftragsdaten abgleichen. Jetzt ist ein kurzer Scan-Vorgang ausreichend, um sicherzustellen, dass das richtige Produkt kommissioniert wird. So konnte UFP die Fehlerquote beim Pick-Vorgang deutlich reduzieren. Dank der wegeoptimierten Steuerung und Multi-Order-Picking können die Kommissionierer die Aufträge außerdem in wesentlich kürzerer Zeit bearbeiten.

Seriennummern-Scan für Reporting und Artikelidentifikation

Die Geräte zur mobilen Datenerfassung sind zudem für die Zukunftsfähigkeit des Lieferanten entscheidend: Viele der großen Druckerhersteller wie Lexmark und HP erwarten von den Händlern die lückenlose Dokumentation der Verkaufsstationen eines Produktes. Daher fordern sie immer häufiger, dass alle Seriennummern der verkauften Artikel pro Lieferadresse reportet werden.

Mit dem alten Lagerverwaltungssystem und der papierbasierten Kommissionierung war das für UFP schlichtweg nicht machbar. LFS.wms unterstützt jetzt verschiedenste Verfahren zum Scan der Seriennummern. Statt einzelne Artikel zu scannen, können auch Umverpackungen mit mehreren Seriennummern mit einem einzigen Scan aufgenommen werden. Das spart insbesondere dann Zeit, wenn große Mengen und nicht einzelne Artikel entnommen werden.

„Bei den kleinteiligen Bestellungen arbeiten unsere Kommissionierer mit der EAN-Nummer zur Identifikation und scannen die Seriennummer des Artikels direkt bei der Entnahme an. Die Aufträge für die Großhändler müssen wir aber anders abwickeln, da dann ganze Paletten versandt werden“, erklärt Adriaan Zwaneveld. „Im Palettenlager wird der Picker erst dann aufgefordert die Seriennummer zu scannen, wenn die Palette vom Staplerfahrer entnommen und im Palettenversand abgestellt wurde.“

Permanente Inventur und dynamische Platzvergabe

Auch bei der bisherigen Halbjahres- und Jahresinventur bringt LFS.wms Vorteile: Mit dem neuen System hat der Lieferant von Druckern und Druckerzubehör dank permanenter Inventur jederzeit einen Überblick über die aktuellen Bestände. Jede Artikelbewegung wird dokumentiert – und alle Lagerplätze sind exakt inventarisiert.

Da der Lieferant extrem unterschiedliche Artikeldimensionen bevorratet, ist zudem ein flexibles System für die Lagerhaltung sehr wichtig: Die neue Lagersoftware belegt die Lagerplätze daher systemgeführt mittels dynamischer Feldbelegung und lagert entweder Varianten zu einem bestehenden Lagerplatz hinzu oder belegt einen neuen.

„Mit einer zusätzlichen Platzsegmentierung der Fachbodenregale konnten wir den vorhandenen Lagerplatz optimal auslasten. LFS.wms berücksichtigt dabei auch die unterschiedlichen Artikelgrößen – vom sehr kleinen USB-Stick bis hin zum größeren Druckertoner“, erklärt David Emmel, Logistic Consultant bei Ehrhardt + Partner.

Pick & Pack für kleinteilige Bestellungen

Der Retail- und Kleinkunden-Bereich ist ein besonders anspruchsvoller Vertriebskanal bei UFP. Um die Aufträge innerhalb von 24 Stunden zum Kunden zu bringen, wurde der Kommissionierablauf effizienter gestaltet: Statt jede Bestellung einzeln zu erledigen, werden mit Multi-Order-Picking mehrere Aufträge zugleich abgearbeitet. Mittels Pick-and-Pack-Kommissionierung können die oftmals sehr kleinteiligen Bestellungen außerdem ohne Zwischenstationen sofort vom Lagerplatz in den Versandkarton gepackt werden.

Weiterhin fordert die Lagersoftware die Kommissionierer nun schon vor dem Pickvorgang dazu auf, das passende Versandmittel auf den Kommissionierwagen zu laden. Beim Picken werden die einzelnen Artikel dann direkt in den Versandkarton gepackt.

Die Größe des Versandmittels, der Artikel und das Gewicht des Auftrages berechnet LFS.wms anhand der Artikelstammdaten bereits im Voraus. Das System gibt dem Kommissionierer genau vor, wie die Artikel zu packen sind und ob Sonderlagerungen beachtet werden müssen. Ist der Auftrag abgeschlossen, entfällt für UFP so ein weiterer Prozessschritt.

„Um zu gewährleisten, dass die richtigen Artikel beim Kunden ankommen, haben wir früher Kontrollprozesse mit Kameras durchgeführt. Mit dem Scannen der EAN-Codes und der exakten Gewichtskontrolle von LFS.wms ist das für uns kein Thema mehr. Ausschließlich für den Versand von Paletten an unsere Großkunden setzen wir weiterhin Kameras ein“, erklärt Zwaneveld. Stimmt das Endgewicht nicht mit den Berechnungen des Systems zum gepickten Auftrag überein, fordert LFS.wms die Mitarbeiter zusätzlich zu einer manuellen Kontrolle auf.

Weil UFP in einer schnelllebigen Branche agiert, muss sich das Unternehmen ständig neu an die Rahmenbedingungen und Neuentwicklungen im Markt anpassen, so Zwaneveld abschließend. „Als Nächstes testen wir die Möglichkeiten einer sprachgeführten Kommissionierung. Wir wollen wissen, ob eine Voice-Lösung uns weiteres Potenzial zur Optimierung bietet.“

Bildquelle: UFP Deutschland / Additiv PR