„Outstanding Research Award“ für Prof. Zeller

Andreas Zeller, Professor für Softwaretechnik am „Center for IT-Security, Privacy and Accountability“ (CISPA) in Saarbrücken, hat mehrere Techniken entwickelt, die das Testen von Software automatisieren. Dafür ist er nun als erster deutscher Informatiker mit dem Preis für herausragende Forschung auf dem Gebiet der Softwaretechnik der Association for Computing Machinery (ACM) ausgezeichnet worden.