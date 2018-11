Sponsoren für den CEC 2019 gesucht

Von: Berthold Wesseler

Vom 16. bis 19. Juni 2019 findet in Berlin der Common Europe Congress 2019 statt. Der IBM-Anwenderverein hat bereits den Call of Papers gestartet und beginnt jetzt die Suche nach Sponsoren. In Kürze soll die Registrierung von Teilnehmern anlaufen.