17,5 Millionen Euro sichern Neubauprojekt

Tracoe Medical wurde vor 60 Jahren gegründet und ist mittlerweile seit 20 Jahren am Standort Nieder-Olm aktiv.

Mit dem ganzheitlichen Finanzierungskonzept will Tracoe Medical zum einen mit dem Neubau und dem Kauf einer Logistikimmobilie im Gewerbegebiet die Weichen für weiteres Wachstum stellen – zum anderen sollen damit Betriebsmittelfinanzierungen und Refinanzierungen der XTR Group und ihrer Gesellschaften gestemmt werden. Laut Stephan Köhler, Hauptgesellschafter der XTR Group und Geschäftsführer von Tracoe Medical, zeichnen den Medizinproduktehersteller und seine Muttergesellschaft eine positive Unternehmensentwicklung und ein stabiles Geschäftsmodell aus. „Dafür, dass dies auch künftig so bleibt und wir auch die räumlichen Möglichkeiten für weiteres Wachstum haben, war ein ganzheitliches Finanzierungskonzept nötig. Dass wir dieses nun mit einem starken Partner abschließen konnten, freut uns sehr und stellt einen wichtigen Schritt in eine erfolgreiche Zukunft dar.“

Rund ein Jahr hat der Abschluss des Gesamtprojekts gedauert. Bei einer Konsortialfinanzierung bzw. einem Club-Deal schließen sich mehrere Banken für die gemeinsame Bereitstellung eines Kredits zu einheitlichen Bedingungen zusammen. Die Commerzbank AG fungierte in diesem Fall als Konsortialführer, der mit der Postbank und der Frankfurter Volksbank zwei weitere Finanzinstitute als Konsortialpartner und Kreditgeber gewinnen konnte. Beraten wurde die XTR Group während des Prozesses von RGT Consultants, die über Expertise beim Management von Finanzierungsprozessen für mittelständische Unternehmen verfügen.



Bildquelle: Tracoe