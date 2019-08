217 Shuttles sorgen für effiziente Kundenbelieferung

{newsItem.falMedia[0]}

In dem Lagersystem greifen 217 Shuttles automatisch auf die Behälter zu und befördern diese direkt zu den Hochleistungskommissionierstationen. Dadurch erzielt das System eine Durchsatzrate von bis zu 570 Behältern pro Stunde und Arbeitsplatz, heißt es, sodass Ceratizit die Effizienz bei der Auftragszusammenstellung steigert. 26 Arbeitsstationen für das Verpacken der Ware sowie 24 für den Warenein- und -ausgang komplettieren die Anlage. Diese sind über insgesamt 1,7 Kilometer lange Förderstrecken an das Lagersystem angeschlossen.

Das Multishuttle-System passe aufgrund seines Automatisierungsgrads und seiner kompakten Bauweise optimal zu den Anforderungen von Ceratizit, so der Anbieter. Zudem stelle es bei hoher Durchsatzrate sowie fehlerloser Kommissionierung eine zuverlässige und effiziente Bestellabwicklung sicher. Etwa 3.000 Quadratmeter Grundfläche nimmt das System mitsamt den Arbeitsplätzen im neuen Distributionszentrum des Hartmetallproduzenten in Anspruch. Durch die direkte Anbindung der Regalgassen an die Kommissionierplätze und den Inter-Aisle-Transfer soll kein Fördertechnik-Loop in der Vorzone notwendig sein. Die Technologie sorge dafür, dass sich die Behälter innerhalb des Regals über alle Gassen hinweg bewegen lassen. Auf diese Weise können die Kommissionierstationen flexibel auf Waren aus allen Gassen zugreifen. Darüber hinaus werde die Ausfallsicherheit des Systems gesteigert.



Bildquelle: Dematic