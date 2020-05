Adobe und Servicenow kooperieren

{newsItem.falMedia[0]}

In der heutigen Experience Economy ist das entscheidend: Unternehmen, deren Marketing- und Kundenservice-Teams datengetrieben und mit einem starken Fokus auf den Kunden arbeiten, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil. Die Integration erweitert Adobes Echtzeitkundenprofile um aussagekräftige Kundendaten und ermöglicht nahtlose Workflows sowie personalisierte Kundenerlebnisse über alle Touchpoints hinweg. Zudem profitieren Marken durch die Integration von Servicenow und Adobe Experience Manager von einer optimalen Betreuung ihrer Kunden durch den Kundenservice.

„Die Kundendienstteams sehen sich heute mit einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Kundenanfragen konfrontiert. Dies schafft eine Dringlichkeit von End-to-End-Kundenservice-Lösungen über alle Kanäle, die einen vollständigen Überblick über jeden Kunden bieten“, so Farrell Hope, Senior Vice President of Customer Workflows bei Servicenow. Zusammen mit Adobe ermögliche man Unternehmen und Organisationen einen besseren Zugang zu wichtigen Kundeninformationen und eine stärkere Kundenbindung.

Lenovo verstehe, dass dies eine organisationsübergreifende Anstrengung sein müsse, erklärt Paul Walsh, Global Chief Digital Officer bei Lenovo. „Wir freuen uns darauf, unsere Marketing- und Kundenservice-Strategie mithilfe von Adobe und Servicenow neu auszurichten und unseren Kunden mit intelligenten, datengetriebenen und kontextbezogenen Inhalten noch relevanter ansprechen zu können.“



