Agile CRM-Einführung bei VZ

Damit sich die über 1.100 Mitarbeitenden des VZ in der Schweiz und in Deutschland noch besser auf die Bedürfnisse ihrer Kunden konzentrieren können, führt das Vermögenszentrum im Rahmen seiner Digitalisierungsstrategie das CRM und die Automation-Plattform von BSI ein. Das VZ unterstützt als unabhängiger Pensionierungsberater, Hypotheken- und Vermögensverwalter Kunden ganzheitlich bei allen Fragen rund ums Geld.

Das VZ setzt seine Digitalisierungsziele zusammen mit einem motivierten Team aus interner IT und BSI-Experten in einem agilen Vorgehen um. „Jedes Jahr unterstützen wir mehrere 1.000 Menschen bei ihrer finanziellen Planung und beraten sie zu AHV, Pensionskasse, Wertschriften, Steuern, Immobilien, Hypotheken, Versicherungen und Nachlass. Darum investieren wir stärker in die Digitalisierung, Automatisierung und eine Cloud-fähige Infrastruktur. So können unsere Fachspezialisten die Kunden besser und enger betreuen“, sagt berichtet Giulio Vitarelli, CEO von VZ Vermögenszentrum.

Frühere Software-Einführungen haben gezeigt: Zentral ist eine enge Begleitung durch einen kompetenten Partner, der es versteht, ein neues CRM-System reibungslos einzuführen und perfekt an die bestehenden Systeme anzubinden. Marc Weber, CEO von VZ Depotbank, sagt: „Uns war bei der Wahl des CRM-Anbieters wichtig, dass es eine langfristige Partnerschaft auf Augenhöhe wird, bei der es auch menschlich und wertetechnisch stimmt.“



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus