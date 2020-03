Aldi wird mit SD-WAN ausgestattet

{newsItem.falMedia[0]}

Laut Karsten Pradel, dem Direktor B2B bei Telefónica Deutschland, habe es zuvor noch keine so umfangreiche Software-Defined-Wide-Area-Networks-Installation (SD-WAN) für den Einzelhandel gegeben. Insgesamt sollen die Standorte von Aldi Süd, Aldi Nord und Hofer in 14 europäischen Ländern vernetzt werden. Allein in Deutschland schließe der Anbieter zusammen mit Cisco mehr als 4.000 Standorte an das neue Netzwerk an.

Um das neue SD-WAN-Netz für die Aldifilialen, Regional- und Landesgesellschaften sowie Dienstleister in Europa bestmöglich umzusetzen, würde auf ein vielseitiges Partnernetzwerk sowie eine global einsetzbare Lösung zurückgegriffen werden. Die SD-WAN-Lösung sollte intuitiv einsetzbar sein und dazu beitragen, die operativen Kosten zu reduzieren. Sie könne zudem problemlos auf tausende von Standorten ausgeweitet werden und dabei flexibel und einfach zu steuern sein.

Bildquelle: Getty Images / iStock