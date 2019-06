Auf digitaler Transformationsreise

{newsItem.falMedia[0]}

Die Lufthansa-Technik-Gruppe, Anbieter von Komplett-Services an flugzeugtechnischen Dienstleistungen, hat die Product-Lifecycle-Management-Lösung (PLM) Windchill sowie die Industrial-IoT-Plattform (IIoT) Thingworx von PTC als Kerntechnologien zur digitalen Transformation der Produktentwicklungs- und Konstruktionsprozesse ausgewählt.

Windchill soll als technisches Rückgrat dienen, damit die Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Fertigung simultan arbeiten und die Zusammenarbeit sowohl intern als auch zwischen den zahlreichen Lieferanten intensivieren können. Die sichere Datenablage wird auch dazu beitragen, den Schutz des geistigen Eigentums der Lufthansa Technik in der gesamten globalen Lieferkette zu gewährleisten. Thingworx wird die Gruppe bei der Überwachung ihrer Betriebsstätten unterstützen, die Automatisierung vorantreiben und die datengesteuerte Entscheidungsfindung erhöhen. Zusammen sollen beide Lösungen einen Anstieg des Digitalisierungsgrades innerhalb der Konzernprozesse ermöglichen, die Schnittstellen zu Kunden und Lieferanten verbessern und durch neue innovative digitale Geschäftsmodelle zur Generierung von Umsatzströmen beitragen.

„Lufthansa Technik steht für modernste Arbeitsausführung und höchste Qualität. Die Größe unserer Organisation in Verbindung mit der Komplexität der Prozesse und Projekte, die wir vorantreiben, hat den entscheidenden Schritt zur ganzheitlichen digitalen Transformation unerlässlich gemacht“, sagt Dr. Severin S. Todt, Senior Director IT Completion and Design Solutions, Lufthansa Technik AG. Das Unternehmen habe vor der Entscheidung für einen konkreten Anbieter eine umfassende Bewertung wettbewerbsfähiger PLM- und IoT-Systeme durchgeführt. Man habe sich für die PTC-Technologie aufgrund ihrer Architektur und der nahtlosen Integration von Windchill und Thingworx entschieden.

Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus