Bestandsoptimierung mit KI

Metro-Märkte führen dadurch immer die richtige Ware in der benötigten Menge für Händler und Betriebe aus dem Hotel- und Gastronomiebereich. Nachdem die Lösung zuerst 2017 in Polen ausgerollt wurde, hat sich das Handelsunternehmen nun entschieden, sie in fünf weiteren Ländern einzusetzen. Sollte sich der Einsatz als erfolgreich herausstellen, wird die kombinierte Lösung weltweit zum Einsatz kommen.

Metro ist auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Cateringbetrieben sowie unabhängigen Händlern spezialisiert. Das Unternehmen bedient ca. 16 Millionen Kunden weltweit, denen große Märkte sowie Online-Shops mit Abholung im Markt zur Verfügung stehen. Zusätzlich liefert das Unternehmen Waren direkt an seine Kunden aus. Außerdem unterstützt es Gewerbetreibende und unabhängige Unternehmen mit digitalen Lösungen. Das Unternehmen operiert in 34 Ländern und beschäftigt mehr als 100.000 Menschen weltweit.

Das langfristige Ziel ist es, den Geschäftskunden den besten Service auf jedem Einkaufskanal zu bieten – im Großhandel wie online. Dafür musste das Unternehmen die traditionellen Transaktionsprozesse im Bestandsmanagement ersetzen und sich gleichzeitig an Nachfrageschwankungen wie kürzere Produktlebenszyklen, Saisonabhängigkeit oder Werbeaktionen sowie Multi-Channel-Handel anpassen. Gleichzeitig sollten Lagerbestände reduziert und der Warenumschlag beschleunigt werden. Metro benötigte eine integrierte Lösung und wandte sich dafür an Blue Yonder.

„Wir brauchen einen ganzheitlichen Blick auf die Nachfrage über einzelne Ladengeschäfte und Länder hinweg, um den jeweiligen Bedarf besser zu prognostizieren und auf die Kundenbedürfnisse in jedem Land abstimmen zu können. Gleichzeitig wollen wir die Warenverfügbarkeit verbessern, unsere Bestände optimieren und die Profitabilität steigern“, sagt Marco Celenta, Global Supply Chain Director der Metro AG. „Gemeinsam mit Blue Yonder haben wir einen Template-basierten Ansatz entwickelt, um unser integriertes Planungsprogramm effizient implementieren. Wir freuen uns über die neue Planbarkeit in Europa und Asien. Wir haben nun eine ganzheitliche Sicht auf Bedarfsplanung und Replenishment in allen unseren stationären Märkten und weiteren Kanälen. Wir wollen zudem unsere Arbeitsweise verändern, indem wir entlang der gesamten Kette, vom Lieferanten bis zum Kunden, Wert schöpfen und die Effizienz steigern. Wir setzen auf Transparenz und schaffen eine Infrastruktur für weitere Schritte in Richtung Digitalisierung und autonomer Supply Chain.“



Bildquelle: Blue Yonder