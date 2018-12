C-Teile im Griff

{newsItem.falMedia[0]}

Um das C-Teile-Management für Industriekunden effizienter zu gestalten, hat die Würth Industrie Service GmbH & Co. KG eine neue Plattform entwickelt. Das Portal zeichne sich durch eine benutzerfreundliche Oberfläche aus und vereine sämtliche Funktionen rund um das Kanban-System bei voller Transparenz aller Prozesse. Dank Mehrsprachigkeit lasse sich die Lösung länderübergreifend in Produktionsstandorten einsetzen.

Als zentrale Plattform für sämtliche Prozesse, Funktionen, Artikel und Serviceleistungen löst das WIS-Portal nicht nur die bisherige Lösung CPS-Online, die seit mehr als 15 Jahren im Einsatz ist, ab. Das neue Portal bietet vor allem Anwendern eine Lösung, um sämtliche Vorzüge sowohl des konventionellen als auch des RFID-Kanban-Systems zu nutzen und Daten intelligent einzusetzen. Die Neuentwicklung wurde über mehrere Monate hinweg bei Industrieunternehmen erfolgreich getestet und wird bei Kunden in ganz Europa implementiert. Derzeit ist das Portal komplett auf Deutsch und Englisch verfügbar; in folgenden Ausbaustufen seien weitere europäische Sprachen geplant.

Transparenz im C-Teile-Management

Über das WIS-Portal haben die Kunden Einblick in die Logistik-Prozesse des Kanban-Systems. Informationen wie der Befüllstatus von Behältern, anstehende Befülltermine oder der exakte Standort bestimmter C-Teile innerhalb der Produktion lassen sich so abrufen. Auch Bestellprozesse wie Streckenlieferungen über Drittlieferanten werden übersichtlich dargestellt. Eine umfangreiche Track-and-Trace-Funktion, bei der relevante Behälterinformationen automatisiert ins Portal eingespeist werden, dient der lückenlosen Rückverfolgbarkeit: Wo befindet sich der Behälter; wann wird er befüllt oder geliefert; wie sieht die Vorausplanung aus? Um Status und Standort der Behälter auf einen Blick und eindeutig zu markieren, verfügt das neue Portal über ein intelligentes Farbkonzept. Dank eines mehrstufigen Berechtigungssystems zeigt das WIS-Portal dabei immer genau die Informationen und Funktionen an, die für den jeweiligen User relevant sind. Hierüber sollen sich auch Bestell- und Abrechnungsvorgänge bzw. das produktionsnahe Datenmanagement für die entsprechende Zielgruppe gestalten lassen.

Kontrolle und Auswertung

Um Optimierungspotenzial hinsichtlich Bedarf und Verbrauch von C-Teilen aufzudecken, bietet das Portal umfangreiche Analyse-Funktionen. Hierzu erfasst die Software sämtliche Behälter- und Artikeldaten und erstellt Grafiken über die jeweiligen Verbrauchsmengen. Auch die Umschlaghäufigkeit der Artikel kann der Nutzer zügig aufrufen. Damit sollen Industriekunden jederzeit einen Überblick zu möglichen Bedarfsschwankungen haben und frühzeitig auf unerwartete Engpässe reagieren können – es lassen sich beispielsweise Behälter aus anderen Lagerorten an den Bedarfspunkt holen. Zusätzlich bietet das Portal die Möglichkeit einer Warnmeldung: Es schlägt Alarm, sollte der Bestand unter eine kritische Menge fallen, und löst auf Wunsch sogar eigenständig eine Bestellung aus. Dafür kommen moderne RFID-Kanban-Systeme zum Einsatz. Mittels Datenübertragung per Funk meldet beispielsweise ein intelligentes Regal, das Ishelf, den Bedarf, sobald ein leerer Behälter darauf abgestellt wird. Das WIS-Portal stellt die Informationen auf allen Endgeräten zur Verfügung. Das sorgt für Versorgungssicherheit im C-Teile-Bereich.

