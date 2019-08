Control.IT holt Christian Wilimzig in die Chefetage

{newsItem.falMedia[0]}

hristian Wilimzig teilt sich künftig mit Geschäftsführer Rieks Westers die Verantwortung im Consulting-Bereich der Control.IT. Wilimzig ist dabei für den weiteren Ausbau der Standards der Software Bison.box im stark gewachsenen Residential-Bereich verantwortlich und begleitet in dem Bereich die Implementierung und Migration von Neu- und Bestandskunden. Außerdem soll er den Bereich Corporate Real Estate Management (CREM) weiter ausbauen – ein Feld, in dem das Unternehmen ebenfalls expandieren will.

Jan Körner, CEO der Control.IT, dazu: „Unsere Wachstumsdynamik hat seit dem Launch unseres neuen Residential-Moduls nochmals an Tempo gewonnen. Wir wollen unsere Marktführerschaft auch in dieser Asset-Klasse weiter ausbauen und den Anwendern ein standardisiertes und qualitativ hochwertiges Software-Produkt bieten. Christian Wilimzig ist nachgewiesenermaßen einer unserer kompetentesten Ansprechpartner im Residential-Bereich“.

Wilimzig, seit September 2012 beim Unternehmen, ist Projektleiter für diverse Großprojekte und kann auf eine langjährige Erfahrung als Consultant und Data-Warehouse-Spezialist in der Immobilienbranche zurückblicken. Seit 2017 gehört er dem Management-Team an und unterstützt die Kunden von der Software-Implementierung bis hin zu individuellen Strategie-, Szenario- und Simulationsberechnungen bei deren Planungsprozessen. Vor seinem Einstieg bei Control.IT hat Wilimzig vier Jahre Berufserfahrung im Controlling und E-Commerce-Management eines großen Einzelhandelsunternehmens gesammelt.



Bildquelle: Control.IT Unternehmensberatung GmbH