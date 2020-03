Covid-19: Kunden ordern größere Datenkapazitäten

{newsItem.falMedia[0]}

Der Internetknotenbetreiber DE-CIX gab am 18. März 2020 an, dass die Anzahl von Videokonferenzen um 50 Prozent angestiegen sei. Der Bedarf an Datenkapazitäten sei außerdem weltweit um 20 Prozent gestiegen.

Der Betreiber des Internetknotens DE-CIX in Frankfurt am Main zieht eine erste Bilanz seit Verschärfung der öffentlichen Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Diesbezüglich habe er eine starke Veränderung des Datenverkehrs und auch des Internetnutzverhaltens festgestellt. Der durchschnittliche Datenverkehr am weltgrößten Internet Exchange in Frankfurt habe sich seit dem 11. März 2020 um zehn Prozent erhöht. Im Vergleich zu den vergangenen Wochen habe es auch einen signifikanten Anstieg des Videokonferenzverkehrs – wie beispielsweise mit Skype, Teams und Webex – um etwa 50 Prozent gegeben, zudem wurde auch eine steigende Anzahl von VPN-Nutzern registriert. Darüber hinaus habe der Betreiber seit dem 13. März 2020 eine Zunahme von etwa 25 Prozent bei Online- und Cloud-Gaming verzeichnet, ebenso erhöhte sich der Datenverkehr bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen erheblich.

Ähnliche Ergebnisse werden für die anderen Standorte erwartet. „Die Kapazitäten in unserem eigenen Netz werden regelmäßig und langfristig ausgebaut. Wir planen immer für ca. zwölf Monate im Voraus. Wir bauen unsere Kapazitäten weiter aus, sobald 63 Prozent der vorhandenen Kapazitäten erreicht werden. Die übrigen 37 Prozent freie Kapazität werden zum einen für Redundanzen benötigt und zum anderen, damit wir immer genügend freie Kapazitäten für Traffic-Wachstum haben. Neben unserem Netz für die Internetknoten müssen die Kunden ihre Kapazitäten in ihrem Netz auch ausbauen. Diese Ausbauten nehmen die Kunden selbst vor, nach eigenen Prozessen und Vorgehensweisen“, kommentiert Dr. Thomas King, CTO bei DE-CIX, den steigenden Datenverkehr.

Kunden erhöhen weltweit ihre Kapazitäten

Durch die ansteigende und auch veränderte Nutzung des Internets würden die DE-CIX-Kunden ihre Datenkapazitäten weltweit erhöhen, um den Bedarf ihrer Endverbraucher bedienen zu können. So sei insgesamt über alle betroffenen Internetknoten weltweit seit Anfang März ein Anstieg des Bedarfs um 20 Prozent zu verzeichnen. „Wir sehen die Erhöhung der Kapazitäten besonders bei den weltweit agierenden großen Internet- und Content-Providern. Die Kapazitäten werden hier teilweise mehr als verdoppelt. Vor allem in internationalen Datendrehkreuzen wie New York, Madrid oder auch Frankfurt ist die Nachfrage nach mehr Kapazitäten groß. Auch hier sehen wir neue Rekordwerte an Datenverkehr zu Spitzenzeiten“, so Ivo Ivanov, CEO von DE-CIX International, zu den aktuellen Ereignissen.

Weiter erklärt er: „In Zeiten, wo die Menschen teilweise in der Isolation leben müssen, ist der direkte Draht zur Familie, zu Freunden und zum Firmenumfeld über die verschiedenen privaten und geschäftlichen Applikationen essentiell. Der Betrieb dieser Applikationsebene und der Austausch der Daten müssen reibungslos verlaufen. Hier sehen wir es als unsere Maxime, unseren Kunden und somit den Internetnutzern weltweit ein störungsfreies, sicheres und zuverlässiges Internet zu gewährleisten.“

Bildquelle: Getty Images / iStock