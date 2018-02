Darum steigt Pro Potsdam auf S/4 Hana um

Das in Potsdam tätige Wohnungsunternehmen (Foto: Holländische Viertel in Potsdam) steigt auf ein neues ERP-System um.

Der Projektstart erfolgte am 25. Januar 2018 mit einer gemeinsamen Kick-Off Veranstaltung. Mit der Migration auf das neue ERP-System im Rahmen einer umfassenden Rechenzentrumslösung will das Wohnungsunternehmen nicht nur existierende Prozesse verbessern, sondern diese gleichzeitig auch erweitern und konsequent digital unterstützen.



Nach elf Monaten soll die Produktivsetzung des Systems für alle Mitarbeiter dann zu Beginn des Jahres 2019 erfolgen. Mit SAP S/4 Hana als digitalen Kern der IT-Architektur sollen die Unternehmensprozesse bei Pro Potsdam konsequent auf digitale Prozesse ausgerichtet werden, heißt es. Neben den bereits im Einsatz befindlichen mobilen Lösungen, wie der Verkehrssicherung und der Handwerkerkopplung, möchte das größte Wohnungsunternehmen der Landeshauptstadt Potsdam verstärkt Partner und Kunden über Portale und Apps zusammenführen. So seien die Einführung einer Mieter-App und die mobile Abwicklung der Vermietung auf Basis der Easysquare-Lösungen aus dem Hause Promos geplant.

„Mit der Umstellung auf S/4 Hana möchten wir eine Steigerung der Qualität, Wirtschaftlichkeit und Betriebssicherheit unserer IT-Infrastruktur herbeiführen, um unsere Wettbewerbsposition auszubauen. Wir entwickeln gemeinsam mit Promos die Konzeption und Umsetzung sowie die Feldabgleiche samt Datenübernahme, um eine erfolgreiche zeit- und kostenoptimale Systemumstellung zu erreichen“, sagt Monika Gräf, Abteilungsleiterin Information und Kommunikation der Pro Potsdam.



Hinter der Pro Potsdam GmbH verbirgt sich das größte Wohnungsunternehmen der Landeshauptstadt Potsdam sowie ein Dienstleister in den Bereichen Stadtsanierung, Stadtentwicklung, Wohnungsbau und Wohnfürsorge. Mit einem Bestand von über 17.000 Mietwohnungen man gleichzeitig der größte Wohnungsanbieter auf dem Potsdamer Wohnungsmarkt. Promos Consult verantwortete zuletzt die Implementierung auf S/4 Hana bei dem Berliner Immobilienunternehmen Hilfswerk-Siedlung GmbH (HWS) und die Systemtransition auf S/4 Hana der Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM).

