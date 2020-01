Das ist der neue CEO von Actico

{newsItem.falMedia[0]}

„Wir wollen weiter wachsen und uns international stärker etablieren. Mit Hans-Jürgen Rieder haben wir uns dafür genau die richtige Unterstützung nach Immenstaad geholt“, sagt Thomas Cotic über seinen Nachfolger. Rieder verantwortete zuletzt als Chief Technology Officer (CTO) den Technologiebereich der Schweizer Großbank UBS.

Der Diplom-Kaufmann begann seine Karriere 1992 bei General Motors. Nach Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen wie der Société Générale, Price Waterhouse Coopers, SAP und der ABB entschied sich Rieder Mitte 2019 bewusst für die Arbeit in einem Software-Unternehmen. „Bei Actico kann ich meine ganze Erfahrung für Kunden, Märkte und die Weiterentwicklung des Unternehmens einsetzen“, so Rieder. Bei der Software-Firma, die sich auf intelligente Automatisierungssysteme spezialisiert hat und Kunden in mehr als 35 Ländern bedient, steht agiles und flexibles Arbeiten im Vordergrund „und ein Produkt mit gigantischem Potenzial“.

Der Technologieexperte will den Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen – sowohl in Immenstaad als auch international. „Wir wollen unseren Kernmarkt der Finanzindustrie weiter durchdringen und neue Märkte erschließen. Actico hat eine erfahrene und motivierte Mannschaft, die mich bei dieser spannenden Aufgabe unterstützt“, so Rieder.

Thomas Cotic wechselt als Vorsitzender in den Beirat des Unternehmens. Der Mitbegründer und -eigentümer, dessen Leidenschaften Artificial Intelligence (AI) und Software-Entwicklung sind, will sich zukünftig wieder stärker auf die Weiterentwicklung der Unternehmenstechnologie konzentrieren. „Wir konkurrieren mittlerweile mit internationalen Top-Unternehmen. Unsere Position wollen wir ausbauen. Dazu gehört auch, das eigene Produkt immer weiter zu verbessern“, meint Cotic. Sein Abschied vom CEO-Posten bedeute nicht, sich aus dem Unternehmen zurückziehen zu wollen. Er habe mit diesem noch viel vor.



Bildquelle: Actico