Das ist der neue CEO von Werum

Seit dem 15. April 2019 ist Jens Woehlbier neuer Chief Executive Officer (CEO) bei Werum IT Solutions. Er tritt die Nachfolge von Rüdiger Schlierenkämper an, der seit dem Jahr 2000 in leitender Position tätig ist und Ende Juni 2019 in Ruhestand gehen wird.

Bevor Jens Woehlbier zu Werum kam, arbeitete er über 20 Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei der Unternehmensberatung Accenture. Dort war er für IT-Transformationsprojekte für Kunden aus der Industrie tätig – zuletzt als Head of Front Office Digitization und Automotive. In dieser Funktion verantwortete er die globalen Technologieportfolios mehrerer Key Accounts von Accenture und begleitete deren digitale Transformation.

„Als ausgewiesener Experte in den Bereichen IT und Digitalisierung passt Jens Woehlbier hervorragend zu Werum”, so Jörn Gossé, CEO bei Körber Medipak Systems. „Er wird die Weiterentwicklung von Werums Produktportfolio aktiv vorantreiben und unsere Pharma- und Biotechkunden auf ihrem Weg zur ‚Factory of the future‘ maßgebend unterstützen.“

Gleichzeitig bedankt sich Gossé bei Rüdiger Schlierenkämper für die erfolgreiche Arbeit und seinen Einsatz: „Rüdiger Schlierenkämper prägte entscheidend die Internationalisierung von Werum sowie die erfolgreiche Positionierung des Unternehmens als weltweiter Marktführer für Manufacturing Execution Systems (MES) in der Pharma- und Biotechindustrie.“



Bildquelle: Werum