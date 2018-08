Das ist der neue Managing Director von Damovo

{newsItem.falMedia[0]}

Karl-Heinz Sänger übernimmt die Aufgabe von Carl Mühlner, der im Rahmen des abgeschlossenen Investor-Eintritts von Eli Global zum neuen Damovo-CEO berufen wurde. Sänger bringt mehr als 25 Jahre Vertriebs- und Management-Erfahrung in unterschiedlichen Positionen bei Tradicom, Ericsson und Damovo mit. Zuletzt verantwortete er die Vertriebsregionen Mitte und Süd bei Damovo Deutschland. „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe als Managing Director der Central-Region und werde den Wachstumskurs weiter fortführen. Mein Ziel ist es, unsere nationalen und internationalen Kunden erfolgreich in ihren Digitalisierungsprojekten zu unterstützen. Mit unserem Fachwissen und unserer Leidenschaft für Kommunikation werden wir innovative Technologielösungen und Dienstleistungen anbieten, die eine lückenlose Verbindung zwischen Menschen, Prozessen und Systemen ermöglichen.“

„Ich freue mich, dass Karl-Heinz Sänger meine Nachfolge als Managing Director antritt. Er hat in den vergangenen Jahren durch seinen Einsatz als Director der Sales Region Mitte/Süd bedeutende Managed-Service-Kunden gewonnen und somit zu unserem Wachstum in Deutschland beigetragen. Mit seinem Fokus auf Kundenorientierung, neue Service- und Technologieansätze wird es uns sicherlich gelingen, unser Geschäft in der Central-Region (Deutschland, Schweiz, Polen) weiter auszubauen“, sagt CEO Carl Mühlner.



Bildquelle: Damovo