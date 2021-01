Das Portfolio neu aufgestellt

{newsItem.falMedia[0]}

Die Spezialanbieter für Software-Lizenzmanagement (Aspera) und für IT-Monitoring (Leutek) ) agieren künftig unter der gemeinsamen globalen Marke USU, ebenso die bislang eigenständigen USU-Geschäftsbereiche für IT Servicemanagement (Valuemation), wissensbasierte Kundenservices (Unymira) und industrielle datengetriebene Services (Katana). Damit möchte die USU-Gruppe ihr Profil als Marktführer für smarte Service-Lösungen stärken und das weitere internationale Wachstum forcieren.

„Gemeinsam mit unseren Kunden haben wir die Prozesse, Themen und Anforderungen im IT und Kundenservice sehr genau analysiert. IT- und Service-Themen ergänzen sich, Abläufe greifen wie Zahnräder ineinander. Daher haben wir unser Wissen, unsere Leidenschaft und unsere Best-of-Breed-Technologien gebündelt und in einem einzigartigen integrierten Service-Ökosystem abgebildet“, erklärt Bernhardt Oberschmidt, CEO der USU Software AG.

Höchste Kundenzufriedenheit ist laut USU-Vorstand Dr. Benjamin Strehl das, was das Unternehmen antreibt. Daher möchte man den Kunden die geballten Kompetenzen für das beste Service-Erlebnis zur Verfügung stellen, etwa indem die richtigen Zusammenhänge zwischen Daten, Wissen und Prozessen hergestellt werden. „Im Cloud-Zeitalter führt nur die Kombination verschiedener Services zu durchgängig automatisierten Prozessen, zu maximaler Kostentransparenz und wertschöpfenden neuen Geschäftsmodellen“, so Strehl.

Im Zuge des neuen Markenauftritts firmiert Aspera GmbH ab sofort unter USU Technologies GmbH, die US-Gesellschaft Aspera Inc. unter USU Solutions Inc. sowie die Leutek GmbH unter USU Solutions GmbH. Die USU GmbH bleibt als Legaleinheit wie bisher bestehen und gliedert sich in die Bereiche Service Management (bisher Valuemation), Digital Services & Solutions und Knowledge Management (bisher Unymira). Ebenfalls unverändert bleiben die Konzerngesellschaft USU Software AG, die französische USU SAS sowie die Entwicklungsgesellschaft USU Software s.r.o.

Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus