Das Schutzniveau umfassend verbessert

Unter dem Dach der familiengeführten Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengießerei entwickelt das Bochumer Traditionsunternehmen Maschinen, Komponenten und Dienstleistungen für den globalen Markt. Das Unternehmen gilt als Weltmarktführer bei Hochleistungsmaschinen der Bergbautechnik zur automatisierten Gewinnung unter Tage und beliefert Kunden in aller Welt. Qualität, Präzision und Zuverlässigkeit zählen zu den Stärken des Unternehmens und kennzeichnen dessen Produkte, die sich unter extremen Bedingungen bewähren müssen: in 100 m Höhe als Windkraftgetriebe, in Fahrwerken für Schienenfahrzeuge, in der nachhaltigen Rohstoffgewinnung und sonstigen Mineralien sowie in vielfältiger Einsatzgebieten wie Schleusen und Industrieanlagen.

In der Gebr.-Eickhoff-Gruppe werden die IT-Services zentral aus der sogenannten Holding bereitgestellt. Das IT-Team betreibt die wesentlichen Services Tag für Tag nahezu komplett in Eigenregie: Vom Rechenzentrum und dem Betrieb der ca. 130 Applikationen über das Lizenz-Management und den Support bis hin zur IT-Sicherheit. Der Anspruch dabei: IT hochverfügbar zu guten Kosten bereitzustellen. Die Sicherheit des eigenen Netzwerks hat dabei eine hohe Priorität. Denn so sind wichtige Daten wie etwa Konstruktionspläne gut geschützt.

Angesichts der bestehenden Cyberrisiken hat das Traditionsunternehmen einen Sicherheitsprozess etabliert, um so etwaige Angriffe möglichst frühzeitig einzudämmen und Datenverluste zu verhindern. Wichtig sind dabei eine schnelle Identifizierung und Isolation der möglicherweise infiltrierten Rechner. Aufgrund der allgemein zunehmenden Bedrohungslage und des damit verbundenen Diebstahlrisikos sensibler Daten, der Verschlüsselung geschäftsrelevanter Informationen sowie Einschränkung und Manipulation von Produktion und Geschäftsabläufen hat sich das Bochumer Unternehmen im Jahr 2018 für einen Anbieterwechsel entschieden. Denn neben den Störungen im Betriebsablauf ließ auch die Unzufriedenheit mit dem Support des bisherigen Dienstleisters das Vertrauen sinken.

Schmerzloser Übergang

Auf der Suche nach einem neuen Anbieter führte die Verantwortlichen ein Weg zu G Data Cyberdefense. Denn das Portfolio erfüllte die Anforderungen der Gebr.-Eickhoff-Gruppe umfänglich. Insbesondere überzeugten die Cyber-Defense-Spezialisten mit einem detaillierten Plan für den Wechsel und konnten so eine der wichtigsten Herausforderungen lösen: Es sollte sichergestellt sein, dass kein Gerät ohne aktive Schutzlösung im Netz läuft.

Im Zuge der Transition hat das Technical-Account-Management-Team (TAM) des Anbieters eine eigene Lösung umgesetzt. Diese hat während des Migrationsprozesses automatisiert geprüft, ob die alte Lösung vollständig vom Rechner entfernt ist und die neue Endpoint Protection bereits aktiv ist. Denn AV-Programme sind tief in jedes System integriert, um einen weitreichenden Schutz zu gewährleisten. Nur in wenigen Fällen identifizierte das TAM-Team Rechner, bei denen eine manuelle Installation notwendig war. Mit dem Paket-Rollout stellten die Spezialisten pro Tag bis zu 300 Rechner um. „Die Transition hat hervorragend funktioniert“, sagt Stefan Weinkauf, IT-Leiter bei der Gebr. Eickhoff Maschinenfabrik und Eisengießerei. „Die gute Vorbereitung und Beratung durch G Data haben dafür gesorgt, dass nach dem Wechsel nur wenige Nacharbeiten erforderlich waren.“

Elf Monate nach der Transition fällt das Fazit positiv aus: „Die neue Sicherheits-Software arbeitet geräuschlos im Hintergrund und ist sehr performant, sodass unsere Mitarbeiter die Schutzmechanismen eigentlich nicht störend wahrnehmen. Insbesondere der Einsatz der KI-Technologie Deepray in Kombination bietet ein sehr hohes Schutzniveau gegen die ausgefeilten Taktiken krimineller Hacker“, sagt Stefan Weinkauf.





Die Eickhoff-Gruppe ...

... ist ein global tätiges Familienunternehmen, das seit seiner Gründung 1864 in Bochum verwurzelt ist. Das Kerngeschäft sind Maschinen und Getriebe, die sich weltweit unter ­extremen Bedingungen bewähren müssen. In den Produktionsstätten werden u.a. Walzenlader, Continuous Miner und verschiedene Getriebe ­gefertigt.





