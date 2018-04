Das will der neue Country Manager DACH von Eset erreichen

Der Branchenkenner war zuvor als General Manager DACH bei Kaspersky Labs sowie in verschiedenen leitenden Positionen bei Winzip und Corel tätig. Er folgt auf Stefan Thiel, der Eset auf eigenen Wunsch zum 31. März 2018 verlassen hat.



„Wir freuen uns, dass wir mit Holger Suhl eine erfahrene Persönlichkeit als neuen Country Manager für den deutschsprachigen Raum gewinnen konnten“, sagt Miroslav Mikuš, EMEA Sales und Marketing Director von Eset. „Mit seiner Expertise im Bereich IT-Sicherheit wird er unsere Entwicklung der vergangenen Jahre weiterführen. An dieser Stelle möchte ich mich bei Stefan Thiel für seine Leistungen und Erfolge bedanken, die er gemeinsam mit unserem Team erreicht hat.“



„Als größter europäischer Hersteller von IT-Sicherheits-Software verfügt Eset über Wachstumspotential im B2B- und B2C-Segment. Gemeinsam mit dem DACH-Team möchte ich“, so Holger Suhl, „in den kommenden Jahren weiter daran arbeiten, die positive Entwicklung voranzutreiben und die Marktanteile zu erhöhen.“



Holger Suhl gilt als Branchenkenner mit einer langjährigen Vertriebs- und Führungserfahrung in international aufgestellten Unternehmen. Der Diplom-Kaufmann hat an der Universität Bamberg studiert und engagiert sich u.a. im Bitkom und dem Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW).



Bildquelle: Eset