Datenqualität als Erfolgsfaktor

{newsItem.falMedia[0]}

Das Analystenhaus BARC hat auf der diesjährigen Fachmesse Big Data World in Frankfurt den BI Trend Monitor 2020 veröffentlicht.

Einige Trends haben seit dem vergangenen Jahr leicht an Bedeutung gewonnen – dazu gehören Echtzeit-Analysen und Integrierte Plattformen für BI und CPM.

Mit 2.865 befragten BI-Nutzern bietet die Studie einen umfassenden Überblick über die aktuellen Trendthemen auf dem weltweiten Business-Intelligence-Markt. „Die BI-Anwender sehen den Wert der Daten. Das bedeutet, dass für sie Themen wie Datenqualität, Data Governance und Datenstrategie in den Mittelpunkt rücken“, so Dr. Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer des Analystenhauses BARC über die Ergebnisse der Studie. „Im Grunde haben sie erkannt, dass die schönste Aufbereitung von Daten in Dashboards oder auch die Bereitstellung von Analysefunktionalität nichts wert ist, wenn sie nicht die richtigen Daten erhalten oder die Qualität nicht stimmt“.

Die Entwicklung hin zu einer datengetriebenen Unternehmenskultur kann ihre erstmalige Platzierung im letzten Jahr um zwei Positionen verbessern. Dieser Trend wird 2020 noch wichtiger und landet auf Platz drei. Self-Service BI hingegen sank in diesem Jahr auf den fünften Platz, während Data Governance auf dem vierten Platz bleibt. Daten effizient zu nutzen, steht für BI-Anwender an erster Stelle. Alles in allem bilden diese fünf Top-Trends die Grundlage für Unternehmen, ihre eigenen Daten zu verwalten und zu verwenden.

Künstliche Intelligenz (KI) noch nicht auf der Agenda von BI-Entscheidern

Einige Trends haben seit dem vergangenen Jahr leicht an Bedeutung gewonnen – dazu gehören Echtzeit-Analysen und Integrierte Plattformen für BI und CPM. Trotz allem ist keine große Verschiebung bei den Aufwärtstrends zu beobachten. Bei Abwärtstrends ist das Gegenteil der Fall: Mobile BI sank in diesem Jahr von Platz zwölf auf Platz fünfzehn und setzt damit den Abwärtstrend von 2017 fort. Die mobile Nutzung von BI-Funktionen könnte für BI-Nutzer nicht mehr so interessant sein, da sie entweder verfügbar ist oder weil sich die Anforderungen von Unternehmen verändern.

Advanced Analytics, Machine Learning und Künstliche Intelligenz sind in aller Munde. Trotzdem stufen BI-Anwender diesen Trend niedriger ein als im Vorjahr (von neun auf zehn). Wichtiger als der Unterschied eines Ranges ist jedoch die Tendenz hinter diesem leichten Abwärtstrend: Im Jahr 2018 basierten viele Hoffnungen auf neuen Werkzeugen mit Künstlicher Intelligenz, so dass ein Anstieg dieses Themas zu erwarten gewesen wäre. Dr. Carsten Bange erklärt den leichten Abwärtstrend des Hypethemas: „Advanced Analytics ist vermutlich nicht so hoch bewertet, da BI-Praktiker derzeit für sie noch wichtigere Trends sehen. Vielleicht sind Anwender auch skeptisch, wie das aktuell etwas übertrieben aufgeblasene Thema Künstliche Intelligenz im Unternehmen tatsächlich Nutzen erzeugen kann. Entscheider sind gerade dabei, den Hype von der Realität zu trennen und die nützlichsten Einsatzbereiche zu identifizieren“, so Dr. Carsten Bange.

Bildquelle: Getty Images/iStock