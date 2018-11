Dem Personalmangel entgehen

Von: Ina Schlücker

IT-DIRECTOR: Herr Ruge, welche Art von Managed Services werden derzeit von Großunternehmen und Konzernen am meisten nachgefragt?

F. Ruge: Derzeit werden meiner Erfahrung nach schwerpunktmäßig Managed LAN-, WAN-, WLAN-, Unified-Communications- und Security-Services nachgefragt. Dazu gehören ebenfalls Managed DNS/DHCP und IP-Adress-Management. In der Regel sieht man ein Management der Komponenten, die in den Büchern des Arbeitgebers verweilen. Gemanagte Dienste mit Asset-Bereitstellung durch den Arbeitnehmer bleiben die Ausnahme.



IT-DIRECTOR: Aus welchen Gründen entscheiden sich größere Kunden für den Bezug von Managed Services?

F. Ruge: Der wichtigste Grund ist in der Regel der Personalmangel. Ein weiterer Beweggrund ist häufig, dass Unternehmen ihren Fokus auf höherwertige Dienste legen und sich daher für Managed Services entscheiden.



IT-DIRECTOR: Worauf kommt es den Kunden bei der Auswahl von Managed-Services-Providern momentan besonders an?

F. Ruge: Die wichtigsten Auswahlkriterien für Kunden bei Managed-Services-Providern sind Customizing, Service Level Agreements sowie Shared Access.



IT-DIRECTOR: Welche Vertragslaufzeiten sind die Regel?

F. Ruge: Die Vertragslaufzeiten umfassen meistens zwölf bis 60 Monate, in der Regel sind es 36 Monate.

IT-DIRECTOR: Was sind die wichtigen Vertragsinhalte bzw. Service Level Agreements?

F. Ruge: Am wichtigsten für Kunden sind die Verfügbarkeit, aber auch die Wiederherstellungszeit bei einem Ausfall.



IT-DIRECTOR: Wie ist das Vertragsende – beispielsweise die Übergabe zurück ins Anwenderunternehmen oder an einen anderen Managed-Services-Provider – geregelt?

F. Ruge: Leider ist das Vertragsende aktuell noch ungenügend geregelt. Hier gibt es noch Handlungsbedarf bei den Managed-Services-Providern.