Den globalen Kontext erkannt

Über Simulationen lassen sich Entscheidungen für die Unternehmensentwicklung ableiten. Diese Diszi-plin nennt sich Predictive Planning und ist eine vorausschauende Anwendungsform der Künstlichen Intelligenz im Rahmen der Unternehmenssteuerung.

Künstliche Intelligenz und Business Intelligence sind Schlüsseltechnologien für die Wettbewerbsfähigkeit in einer zunehmend digitalen und datengetriebenen Welt. Durch die neuen Technologien verändern sich der Alltag, die Gesellschaft und die Prozesse. Der langjährige Trend des Internet of Things führt automatisch zu einem Internet of Data. Mit Künstlicher Intelligenz können Unternehmen ihre Budgetplanungen und Forecasts optimieren sowie strategische Geschäftsplanungen effektiver überwachen und steuern. Viele Unternehmen nutzen integrierte Software-Lösungen und Datenverarbeitungssysteme. Im Rahmen der Digitalen Transformation treten jedoch zunehmend Veränderungen auf. Unternehmen benötigen zukünftig datengetriebene Produkte und Methoden aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz.

In KMUs werden noch immer zu viele betriebswirtschaftliche Kennzahlen und Informationen nicht ausgewertet. KPIs und Kennzahlenmodelle werden zumeist nicht im Kontext betrachtet. Sie beleuchten nur isoliert und konkret ­einen Prozessablauf oder ein Segment im Unternehmen. Außerdem weisen sie keinen direkten Zusammenhang zu ­anderen Indikatoren auf. Eine erfolg­reiche Steuerung braucht ein Kennzahlensystem, das das vorhandene Geschäftsmodell und Interdependenzen abbildet. KI-Anwendungen stellen kontextbezogene globale Zusammenhänge her.

Zusammenhänge dürfen aber nicht mehr nur innerhalb der Datenwelt des Unternehmens erkannt werden. Wichtig ist die Darstellung der eigenen Unternehmenssituation und Entwicklung im volatilen Markt. Künstliche Intelligenz bietet neue Möglichkeiten zur Geschäftsoptimierung.

Zur Ausrichtung des Unternehmens bedarf es nicht nur kurz- und mittelfristiger Analysen. Digitale Assistenten gewähren Ausblick und ermöglichen vorausschauende Maßnahmen.

Unternehmen suchen immer öfter nach Lösungen, die ihre Situation im Wettbewerb konstant überwachen und faktenbasiert dokumentieren. Jedoch ist der Aufwand für die vorgelagerte Konzeption oft hoch.

Frühzeitige Erkennung von Marktveränderungen

Künstliche Intelligenz und KI-gestützte Software, wie sie etwa von der Evidanza AG angeboten wird, erlauben die ständige und automatisierte Beo-bachtung und Auswertung von Trends und Zusammenhängen. Gerade in sehr volatilen Zeiten und Märkten ändert sich das Umfeld eines Unternehmens schnell und stark. Beständiges Scannen und Trainieren durch statistische Modelle bedeutet oft den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg.

Die gelernten Treiber und ihre Wirkungen sind die Grundlage für Maßnahmen auf Basis der KI-Technologie. Sie lassen sich in ihrer Wirksamkeit automatisch tracken. Die Identifizierung und Quantifizierung von direkten und indirekten Effekten erlauben beispielsweise die regionale Eingrenzung, aber auch die kundengruppenspezifische Sortierung anhand von neu identifizierten Merkmalen.

Das Potenzial von Künstlicher Intelligenz in der Unternehmenssteuerung zeigt sich bei der Anwendung von statistischen Methoden und Machine-Learning-Verfahren – konkret durch die Kombination von internen und externen Daten, die z. B. über das Internet zur Verfügung stehen.

Langfristige Chancen für stabile Ausrichtung

Unternehmen können ihre Daten in ein Netz aus unterschiedlichen branchenspezifischen oder marktrelevanten Daten einbetten. Diese Umweltdaten können beispielsweise mit internen Umsatzzahlen, Produktmerkmalen, Vertriebskanälen oder Daten aus dem CRM-System kombiniert werden. So ergeben sich regionale, individuelle und vor allem effiziente Vorhersagen (Predictive Planning) und Ergebnisse (Predictive Analytics).

Durch die konstante Überwachung von Umwelt- und Markteinflüssen können Unternehmen den Wettbewerb laufend bewerten und proaktiv Entscheidungen treffen. Die konsolidierte Betrachtung von Unternehmensdaten mit den relevanten Umweltdaten führt zu realistischen Ableitungen für die Szenarien der Zukunft eines Unternehmens.

Künstliche Intelligenz eröffnet langfristige Chancen für die stabile und wirtschaftliche Ausrichtung und Positionierung von Unternehmen. Die Technologien verändern auch die Unternehmenssteuerung grundlegend: in ihrer Faktenkompetenz und in ihrer Geschwindigkeit.



