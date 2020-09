Die Microsoft Cloud und ihre Alternativen

Von: Angelika Mühleck

Stellen Sie sich ein Unternehmen mit 400 Mitarbeitern vor. Ein Großteil davon arbeitet im Schichtdienst in der Produktion. Hier kommen auf ein Desktop-Terminal etwa vier Mitarbeiter. Die bisher verwendeten Office-ProPlus-Lizenzen sollen in Kürze geupgradet werden, Microsoft empfiehlt dem Unternehmen bei dieser Gelegenheit den Wechsel in die Cloud.