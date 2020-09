Von: Philip Fassing

{newsItem.falMedia[0]}

Die Ergebnisse laufen dabei häufig auf ähnliche Erkenntnisse hinaus und zeichnen das Bild einer über weite Strecken akzeptierten und vielerorts auch schon umfangreich implementierten Technologie, mit der die Digitalisierung maßgeblich vorangebracht werden kann. Das Ende des Privacy-Shield-Abkommens zeigte jedoch, wie schnell sich die Rahmenbedingungen für die Nutzung entsprechender Services und Technologien verändern können.

Ein politischer Sonderfall, der im Grunde nur die Spitze des Eisbergs darstellt, gilt es doch abseits solcher Entwicklungen seit jeher, viele Eventualitäten und Hürden zu berücksichtigen. So stellt sich gerade in größeren Unternehmen z.B. immer häufiger die Frage, wie in den zunehmend komplexen Multi-Cloud-Szenarien noch der nötige Überblick gewährleistet werden kann. Denn so ausgeprägt das Angebot an modularen Teillösungen inzwischen ist, so individuell sehen auch die Cloud-Landschaften vielerorts aus. Einheitliche Verwaltung und Transparenz? Häufig Fehlanzeige. Unter diesen Vorzeichen können nicht nur Störungen schnell zu erheblichen Betriebsausfällen führen, sondern auch Cyberkriminelle deutlich unbeobachteter agieren. Denn wo die Schatten-IT wuchert, sind gefährliche Lücken im Monitoring und Zugriffsmanagement bekanntlich nicht fern – ganz zu schweigen von Unstimmigkeiten hinsichtlich der Compliance.

Die Ansätze, um etwaigen Komplikationen vorzubeugen, sind vielfältig. IT-DIRECTOR blickt in der Ausgabe 09/20 u.a. auf Mittel und Wege, mit denen die Cloud-Strategie am Ende aufgeht und so auch einen nachhaltigen Nutzen für Anwender und Unternehmen schafft.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus