Dieses Start-up will den Immobiliensektor optimieren

Um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, investieren Immobilienunternehmen in neue Lösungen.

In Partnerschaft mit Microsoft nutzt das Start-up die Azure- und Dynamics-365-Cloud-Plattformen. So sollen Immobilienbesitzer von den intelligenten Cloud- und Business-Applikationen verbunden mit Schindlers Kompetenz in der weltweiten Betreuung von Immobilienkunden profitieren.

Das Start-up will eine Service-Plattform für die Immobilienbewirtschaftung aus einer Hand anbieten und damit das Management von Gebäuden verändern. Es werde eine vollständig integrierte und produktübergreifend kompatible Cloud-Lösung entwickeln, die Gebäudebesitzern eine höhere Transparenz bieten und die betriebliche Effizienz steigern soll, indem alle Liegenschaften und Dienstleister vernetzt sind und zentral verwaltet werden können.

Buildingminds mit Sitz in Berlin plant Kunden weltweit zu bedienen. Bis zum Jahresende soll das Team auf über 100 Digitalisierungsexperten wachsen.

Das Marktforschungsunternehmen Orbis Research prognostiziert, dass der Smart-Building-Markt von rund 8 Milliarden USD im Jahr 2016 auf rund 58 Milliarden USD im Jahr 2023 wachsen wird. Um die Chancen der Digitalisierung nutzen zu können, investieren Immobilienunternehmen in neue Lösungen, die es ihnen ermöglichen, ihre Liegenschaften mit den Ökosystemen ihrer Lieferanten, Dienstleister und ihren weiteren Vermögenswerten zu verbinden. Buildingminds und Microsoft bündeln nun die Ressourcen, die für eine Beschleunigung dieses Wandels nötig sind.



Bildquelle: Thinkstock/iStock