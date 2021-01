Digitale Erfahrungen erfordern End-to-End-Sichtbarkeit

{newsItem.falMedia[0]}

Im Jahr 2020 hat sich die Arbeitsweise von Unternehmen durch die Pandemie für immer verändert. Kontaktbeschränkungen haben digitale Initiativen beschleunigt und Unternehmen dazu gedrängt, die Grenzen ihrer traditionellen Geschäftspraktiken zu erweitern. Tatsächlich geben drei Viertel (76 Prozent) der deutschen Technologieexperten an, dass COVID-19 den größten technologischen Druck auf ihr Unternehmen ausgeübt hat, den sie je erlebt haben – so eine im Auftrag von AppDynamics durchgeführte Studie.



Die Verlagerung auf Remote-Arbeit hat auch zu einer stärkeren Abhängigkeit von der Cloud geführt, um die Geschäftskontinuität und -flexibilität zu erleichtern. Dieser Übergang hat den Druck auf die IT-Abteilungen erhöht, über ihre Fähigkeiten hinauszugehen, wobei über die Hälfte (54 Prozent) der deutschen Technologieexperten aufgefordert wurden, Aufgaben zu übernehmen, die sie bisher noch nicht ausgeführt haben. Insbesondere die beschleunigte Umstellung auf die Cloud brachte neue Herausforderungen für IT-Teams mit sich. Grundsätzlich können sie sich nicht mehr nur auf ihre eigenen bestehenden Anwendungsumgebungen und Infrastrukturen konzentrieren. Sie benötigen durchgehende Transparenz in ihren Systemen und Netzwerken, sowohl im öffentlichen als auch im privaten Umfeld. Dies bedeutet Transparenz in den Bereichen, die sich ihrer Kontrolle entziehen; Latenz- und Leistungsprobleme in der Public Cloud sind heute wichtige Faktoren für die digitale Kundenerfahrung und müssen verstärkt berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund ist die kürzlich erfolgte Übernahme des Internet- und Cloud-Überwachungsanbieters ThousandEyes durch Cisco interessant. Die gemeinsamen Fähigkeiten von AppDynamics, ebenfalls ein Unternehmen von Cisco, und ThousandEyes können viele der komplexen Probleme lösen, mit denen Technologieunternehmen in der Cloud konfrontiert sind. Durch die Kombination der Innovationen beider Unternehmen erhalten IT-Abteilungen Zugang zu verbesserten Erkennungsfähigkeiten und Einblick in die Ursache von Netzwerk-, Infrastruktur- oder Anwendungsproblemen.

AppDynamics und ThousandEyes bieten einen proaktiven, umfassenden Einblick in die gesamte Erfahrung, die mit einer Anwendung zusammenhängt, von der Anwendungsbereitstellung, über die Anwendungsleistung bis zu den wichtigsten Leistungsindikatoren für Geschäftskennzahlen unabhängig vom Standort der Benutzer. Wenn beispielsweise eine Bankanwendung eine schlechte Performance aufweist, kann das IT-Team der Bank feststellen, dass sich das Problem in einem öffentlichen Netzwerk befindet, und dann eruieren, ob das Problem mit bestimmten ISPs oder bestimmten Ausfällen in einem Cloud-basierten Dienst entlang eines Pfades zusammenhängt. Sie können dann schnell mit dem Drittanbieter zusammenarbeiten, um diese Engpässe umzuleiten. Da 68 Prozent der deutschen Technologen bestätigen, dass die Pandemie Schwachstellen in den digitalen Strategien ihrer Unternehmen aufgedeckt hat, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die IT-Teams mit den erforderlichen Tools ausgestattet werden, um Leistungs- und Netzwerkkonnektivitätsprobleme anzugehen, bevor sie zu größeren Schwierigkeiten führen. Remote Work ist zwar zur Eindämmung der Pandemie sehr nützlich, stellt aber auch Hindernisse für IT-Abteilungen dar, wenn sie versuchen, die Probleme zu lösen, mit denen die Mitarbeiter zuhause zu kämpfen haben. Echtzeit-Einblicke in private und öffentliche Bereiche ermöglichen es IT-Teams, zeit- und kosteneffizienter an die Wurzel von Problemen zu gelangen. Mit den Monitoring Tools von AppDynamics und ThousandEyes können Unternehmen durch Echtzeitinformationen zu ihren verschiedenen Netzwerken Performance-Problemen vorbeugen.

Bildquelle: Hotwire