Digitale Zusammenarbeit bei Wacker Chemie

Seitdem haben sich die Bedürfnisse der Mitarbeiter in allen Unternehmensbereichen jedoch enorm weiterentwickelt, insbesondere durch die zunehmende Arbeit aus dem Homeoffice. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat Wacker Chemie die Experten von T-Systems beauftragt, eine passende Technologie zu evaluieren und nach mehreren Testphasen, in die über 150 Mitarbeiter einbezogen wurden, fiel die Wahl auf die Employee-Experience-Plattform von Unily.

In den vergangenen Jahren kristallisierte sich in der Belegschaft der Bedarf nach einer intuitiven und anwenderfreundlichen Möglichkeit zum internen Austausch und der digitalen Zusammenarbeit heraus. Zudem war die komplizierte Suche nach Informationen ein großer Mangel der vorherigen Plattform. Für eine optimale Lösung nahmen Anwenderunternehmen und Dienstlesiter, in Zusammenarbeit mit zahlreichen Mitarbeitern aller globalen Standorte und unterschiedlicher Unternehmensbereiche, eine detaillierte Bedarfsanalyse vor. Basierend auf diesen Erkenntnissen erarbeitete der Konzern die Vision für sein Next Generation Intranet.



Bildquelle: Getty Images / iStock / Getty Images Plus