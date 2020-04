Digitaler Kundeneinlass in der Bibliothek

{newsItem.falMedia[0]}

Die Bibliothek möchte damit eine automatisierte Kundenzählung durchführen, den richtigen Sitz des Nase-Mund-Schutzes kontrollieren und weitere Hinweise zu Sicherheitsmaßnahmen darstellen, bevor die Besucher die Räumlichkeiten betreten. Mit der innovativen Lösung soll das Vertrauen der Bevölkerung in die Schutzmaßnahmen und deren Einhaltung gestärkt und damit der Weg zurück zur Normalität gebnet werden.

„Mit unserem digitalen Kundeneinlass möchten wir bei der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften unterstützen und vor allem Kunden und Besucher dazu ermutigen, die Angebote des Einzelhandels und der Kulturstätten wieder zu nutzen“, erklärt Sensape-Geschäftsführer Matthias Freysoldt. Der Schutz der Gesundheit stehe an erster Stelle und man sei stolz, mit der Gesichtserkennung einen gesellschaftlichen Beitrag auf dem Weg zurück in einen normalen Alltag leisten zu können.



